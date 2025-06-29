SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HP28 150SD 005 7Dcut 170
Wai Hong Lee

HP28 150SD 005 7Dcut 170

Wai Hong Lee
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
356
Profit Trade:
275 (77.24%)
Loss Trade:
81 (22.75%)
Best Trade:
132.57 USD
Worst Trade:
-139.66 USD
Profitto lordo:
3 507.76 USD (49 814 pips)
Perdita lorda:
-1 609.98 USD (27 509 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (196.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.35 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
98.49%
Massimo carico di deposito:
21.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
135 (37.92%)
Short Trade:
221 (62.08%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
5.33 USD
Profitto medio:
12.76 USD
Perdita media:
-19.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-255.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-255.83 USD (6)
Crescita mensile:
6.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
290.51 USD (4.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.54% (277.77 USD)
Per equità:
44.60% (2 847.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY+ 22
AUDSGD+ 20
AUDCAD+ 20
EURCHF+ 18
AUDCHF+ 16
CADJPY+ 16
EURGBP+ 15
USDJPY+ 14
EURAUD+ 14
GBPAUD+ 14
NZDSGD+ 14
GBPNZD+ 13
GBPUSD+ 12
NZDJPY+ 12
NZDCHF+ 11
EURNZD+ 11
EURUSD+ 11
USDCAD+ 10
GBPCAD+ 10
AUDNZD+ 9
NZDUSD+ 8
CADCHF+ 8
AUDUSD+ 8
GBPJPY+ 8
USDSGD+ 8
EURCAD+ 7
NZDCAD+ 6
CHFJPY+ 5
EURJPY+ 5
USDCHF+ 5
EURSGD+ 3
GBPCHF+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY+ 144
AUDSGD+ 308
AUDCAD+ 398
EURCHF+ -16
AUDCHF+ 146
CADJPY+ 82
EURGBP+ -58
USDJPY+ -177
EURAUD+ 63
GBPAUD+ 112
NZDSGD+ 114
GBPNZD+ 59
GBPUSD+ 44
NZDJPY+ 63
NZDCHF+ 112
EURNZD+ 52
EURUSD+ 105
USDCAD+ 31
GBPCAD+ -118
AUDNZD+ 37
NZDUSD+ 73
CADCHF+ 56
AUDUSD+ 34
GBPJPY+ 41
USDSGD+ 37
EURCAD+ 36
NZDCAD+ 36
CHFJPY+ 24
EURJPY+ -19
USDCHF+ 38
EURSGD+ 17
GBPCHF+ 24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY+ 2.3K
AUDSGD+ 2.1K
AUDCAD+ 2.1K
EURCHF+ -189
AUDCHF+ 1.8K
CADJPY+ 1.4K
EURGBP+ -931
USDJPY+ -2.4K
EURAUD+ 1.9K
GBPAUD+ -122
NZDSGD+ 1.6K
GBPNZD+ 1.1K
GBPUSD+ 376
NZDJPY+ 959
NZDCHF+ 825
EURNZD+ 1.4K
EURUSD+ 1.2K
USDCAD+ 545
GBPCAD+ -2.8K
AUDNZD+ 1.4K
NZDUSD+ 1K
CADCHF+ 916
AUDUSD+ 388
GBPJPY+ 912
USDSGD+ 1K
EURCAD+ 1K
NZDCAD+ 903
CHFJPY+ 750
EURJPY+ -478
USDCHF+ 603
EURSGD+ 448
GBPCHF+ 400
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +132.57 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +196.35 USD
Massima perdita consecutiva: -255.83 USD

