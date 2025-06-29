SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MTradex
Jevgenijs Tarasovs

MTradex

Jevgenijs Tarasovs
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2024 -69%
OANDATMS-MT5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
472
Profit Trade:
388 (82.20%)
Loss Trade:
84 (17.80%)
Best Trade:
21.40 EUR
Worst Trade:
-338.60 EUR
Profitto lordo:
324.05 EUR (1 270 947 pips)
Perdita lorda:
-468.08 EUR (783 517 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (20.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.75 EUR (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
199.28%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
255 (54.03%)
Short Trade:
217 (45.97%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.31 EUR
Profitto medio:
0.84 EUR
Perdita media:
-5.57 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-28.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-338.60 EUR (1)
Crescita mensile:
-68.95%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
164.96 EUR
Massimale:
338.60 EUR (151.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.47% (338.60 EUR)
Per equità:
77.55% (347.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY.pro 324
EURUSD.pro 37
LTCUSD 35
CADJPY.pro 22
BTCUSD 15
GOLD.pro 13
ETHUSD 12
BCHUSD 3
ADAUSD 3
NZDUSD.pro 2
EURGBP.pro 2
GLMRUSD 1
UNIUSD 1
GBPUSD.pro 1
BNBUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY.pro 173
EURUSD.pro -19
LTCUSD 9
CADJPY.pro 12
BTCUSD 1
GOLD.pro -308
ETHUSD 13
BCHUSD 0
ADAUSD -14
NZDUSD.pro -22
EURGBP.pro 0
GLMRUSD -1
UNIUSD -5
GBPUSD.pro -2
BNBUSD -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY.pro 23K
EURUSD.pro -1.8K
LTCUSD -68K
CADJPY.pro 1.2K
BTCUSD 482K
GOLD.pro -32K
ETHUSD 88K
BCHUSD 694
ADAUSD -2.1K
NZDUSD.pro -2K
EURGBP.pro -2
GLMRUSD -72
UNIUSD -1K
GBPUSD.pro -171
BNBUSD -410
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.40 EUR
Worst Trade: -339 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.16 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Fx trade 








Non ci sono recensioni
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 16:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 15:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 06:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 16:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 01:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MTradex
33USD al mese
-69%
0
0
USD
131
EUR
49
75%
472
82%
100%
0.69
-0.31
EUR
78%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.