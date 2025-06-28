- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 052
Profit Trade:
684 (65.01%)
Loss Trade:
368 (34.98%)
Best Trade:
13.74 CAD
Worst Trade:
-48.85 CAD
Profitto lordo:
684.61 CAD (50 922 pips)
Perdita lorda:
-873.12 CAD (60 114 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (50.10 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
50.10 CAD (70)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
72.37%
Massimo carico di deposito:
112.61%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
529 (50.29%)
Short Trade:
523 (49.71%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.18 CAD
Profitto medio:
1.00 CAD
Perdita media:
-2.37 CAD
Massime perdite consecutive:
9 (-9.47 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-58.47 CAD (6)
Crescita mensile:
-11.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
207.47 CAD
Massimale:
211.77 CAD (69.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.05% (211.77 CAD)
Per equità:
18.04% (92.27 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|237
|USDJPY
|184
|AUDUSD
|183
|USDCAD
|129
|GOLD
|66
|GBPUSD
|58
|AUDCAD
|54
|GBPJPY
|30
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|29
|EURAUD
|19
|EURCHF
|19
|CrudeOIL
|8
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|15
|USDJPY
|-13
|AUDUSD
|-41
|USDCAD
|-6
|GOLD
|-30
|GBPUSD
|-68
|AUDCAD
|18
|GBPJPY
|-10
|USDCHF
|-12
|NZDUSD
|11
|EURAUD
|8
|EURCHF
|-22
|CrudeOIL
|8
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|-6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-4K
|USDCAD
|-184
|GOLD
|-2.8K
|GBPUSD
|-4.5K
|AUDCAD
|2K
|GBPJPY
|-1.3K
|USDCHF
|-772
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|1.2K
|EURCHF
|-741
|CrudeOIL
|69
|AUDNZD
|108
|EURGBP
|-384
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.74 CAD
Worst Trade: -49 CAD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +50.10 CAD
Massima perdita consecutiva: -9.47 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.11 × 141
Ava-Real 1-MT5
|0.43 × 3433
RoboForex-Pro
|0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
|8.50 × 2
Non ci sono recensioni
