SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gambleur
Christian Remillard

Gambleur

Christian Remillard
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -42%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 052
Profit Trade:
684 (65.01%)
Loss Trade:
368 (34.98%)
Best Trade:
13.74 CAD
Worst Trade:
-48.85 CAD
Profitto lordo:
684.61 CAD (50 922 pips)
Perdita lorda:
-873.12 CAD (60 114 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (50.10 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
50.10 CAD (70)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
72.37%
Massimo carico di deposito:
112.61%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
529 (50.29%)
Short Trade:
523 (49.71%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.18 CAD
Profitto medio:
1.00 CAD
Perdita media:
-2.37 CAD
Massime perdite consecutive:
9 (-9.47 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-58.47 CAD (6)
Crescita mensile:
-11.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
207.47 CAD
Massimale:
211.77 CAD (69.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.05% (211.77 CAD)
Per equità:
18.04% (92.27 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 237
USDJPY 184
AUDUSD 183
USDCAD 129
GOLD 66
GBPUSD 58
AUDCAD 54
GBPJPY 30
USDCHF 29
NZDUSD 29
EURAUD 19
EURCHF 19
CrudeOIL 8
AUDNZD 4
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 15
USDJPY -13
AUDUSD -41
USDCAD -6
GOLD -30
GBPUSD -68
AUDCAD 18
GBPJPY -10
USDCHF -12
NZDUSD 11
EURAUD 8
EURCHF -22
CrudeOIL 8
AUDNZD 1
EURGBP -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.4K
USDJPY -1.5K
AUDUSD -4K
USDCAD -184
GOLD -2.8K
GBPUSD -4.5K
AUDCAD 2K
GBPJPY -1.3K
USDCHF -772
NZDUSD 1.1K
EURAUD 1.2K
EURCHF -741
CrudeOIL 69
AUDNZD 108
EURGBP -384
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.74 CAD
Worst Trade: -49 CAD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +50.10 CAD
Massima perdita consecutiva: -9.47 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.11 × 141
Ava-Real 1-MT5
0.43 × 3433
RoboForex-Pro
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.28 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gambleur
30USD al mese
-42%
0
0
USD
409
CAD
16
77%
1 052
65%
72%
0.78
-0.18
CAD
45%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.