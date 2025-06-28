SegnaliSezioni
Leo Ance Sundara Ganda

B SLOW TRADING from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 27%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
34 (91.89%)
Loss Trade:
3 (8.11%)
Best Trade:
96.73 USD
Worst Trade:
-358.47 USD
Profitto lordo:
1 633.44 USD (10 026 pips)
Perdita lorda:
-924.20 USD (5 903 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (1 633.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 633.44 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
95.62%
Massimo carico di deposito:
25.90%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
16 (43.24%)
Short Trade:
21 (56.76%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
19.17 USD
Profitto medio:
48.04 USD
Perdita media:
-308.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-924.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-924.20 USD (3)
Crescita mensile:
-22.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
924.20 USD (24.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.82% (924.20 USD)
Per equità:
60.03% (1 865.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 6
EURNZD 6
EURCAD 5
USDCHF 4
EURUSD 4
NZDUSD 3
GBPCAD 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD -82
EURNZD 219
EURCAD 218
USDCHF 314
EURUSD 226
NZDUSD 210
GBPCAD 92
AUDNZD -239
AUDCAD 81
USDJPY 17
GBPUSD 13
EURGBP -358
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -602
EURNZD 1.8K
EURCAD 1.5K
USDCHF 1.3K
EURUSD 1.1K
NZDUSD 1K
GBPCAD 626
AUDNZD -2.1K
AUDCAD 556
USDJPY 121
GBPUSD 66
EURGBP -1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.73 USD
Worst Trade: -358 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 633.44 USD
Massima perdita consecutiva: -924.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 14
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 5
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 7
STForex-Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 6
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 16:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 22:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 21:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 01:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.