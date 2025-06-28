- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
718
Profit Trade:
399 (55.57%)
Loss Trade:
319 (44.43%)
Best Trade:
1 195.52 USD
Worst Trade:
-269.44 USD
Profitto lordo:
5 903.98 USD (126 279 pips)
Perdita lorda:
-3 540.47 USD (126 579 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (66.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 207.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
77.25%
Massimo carico di deposito:
110.51%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
422 (58.77%)
Short Trade:
296 (41.23%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
14.80 USD
Perdita media:
-11.10 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-944.64 USD (5)
Crescita mensile:
46.16%
Previsione annuale:
560.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
946.86 USD (21.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.51% (946.86 USD)
Per equità:
63.23% (2 781.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|200
|AUDCAD
|185
|AUDCHF
|132
|NZDCAD
|110
|CADCHF
|91
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|242
|AUDCHF
|174
|NZDCAD
|170
|CADCHF
|160
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|AUDCAD
|2.6K
|AUDCHF
|492
|NZDCAD
|-765
|CADCHF
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 195.52 USD
Worst Trade: -269 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +66.22 USD
Massima perdita consecutiva: -7.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.75 × 4
|
FBS-Real-2
|4.01 × 263
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
91%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
11
100%
718
55%
77%
1.66
3.29
USD
USD
63%
1:500