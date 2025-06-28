SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AFX 2 XAUUSD
Angela Megaria Silviana

AFX 2 XAUUSD

Angela Megaria Silviana
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 91%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
718
Profit Trade:
399 (55.57%)
Loss Trade:
319 (44.43%)
Best Trade:
1 195.52 USD
Worst Trade:
-269.44 USD
Profitto lordo:
5 903.98 USD (126 279 pips)
Perdita lorda:
-3 540.47 USD (126 579 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (66.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 207.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
77.25%
Massimo carico di deposito:
110.51%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
422 (58.77%)
Short Trade:
296 (41.23%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
14.80 USD
Perdita media:
-11.10 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-944.64 USD (5)
Crescita mensile:
46.16%
Previsione annuale:
560.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
946.86 USD (21.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.51% (946.86 USD)
Per equità:
63.23% (2 781.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 200
AUDCAD 185
AUDCHF 132
NZDCAD 110
CADCHF 91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 242
AUDCHF 174
NZDCAD 170
CADCHF 160
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.6K
AUDCAD 2.6K
AUDCHF 492
NZDCAD -765
CADCHF 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 195.52 USD
Worst Trade: -269 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +66.22 USD
Massima perdita consecutiva: -7.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.75 × 4
FBS-Real-2
4.01 × 263
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 21:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AFX 2 XAUUSD
30USD al mese
91%
0
0
USD
1
USD
11
100%
718
55%
77%
1.66
3.29
USD
63%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.