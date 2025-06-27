- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
22 (68.75%)
Loss Trade:
10 (31.25%)
Best Trade:
93.77 USD
Worst Trade:
-44.71 USD
Profitto lordo:
644.93 USD (644 913 pips)
Perdita lorda:
-218.55 USD (218 545 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (248.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
248.11 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
3.66%
Massimo carico di deposito:
32.19%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
22 (68.75%)
Short Trade:
10 (31.25%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
13.32 USD
Profitto medio:
29.32 USD
Perdita media:
-21.86 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-117.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.62 USD (4)
Crescita mensile:
523.54%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.73 USD
Massimale:
119.17 USD (24.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.09% (119.17 USD)
Per equità:
19.38% (44.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|426
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|426K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.77 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +248.11 USD
Massima perdita consecutiva: -117.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
419%
0
0
USD
USD
544
USD
USD
13
53%
32
68%
4%
2.95
13.32
USD
USD
24%
1:200