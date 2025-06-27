- Crescita
Trade:
655
Profit Trade:
511 (78.01%)
Loss Trade:
144 (21.98%)
Best Trade:
1 921.00 USD
Worst Trade:
-669.75 USD
Profitto lordo:
71 546.67 USD (707 563 pips)
Perdita lorda:
-19 646.88 USD (279 650 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (3 042.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 892.00 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
6.14%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
38.26
Long Trade:
333 (50.84%)
Short Trade:
322 (49.16%)
Fattore di profitto:
3.64
Profitto previsto:
79.24 USD
Profitto medio:
140.01 USD
Perdita media:
-136.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-153.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 259.31 USD (2)
Crescita mensile:
10.77%
Previsione annuale:
130.68%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 356.60 USD (7.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (1 356.60 USD)
Per equità:
17.86% (7 881.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|644
|EURUSD
|8
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|51K
|EURUSD
|120
|USDCAD
|286
|XAUUSD
|-3
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|411K
|EURUSD
|16K
|USDCAD
|559
|XAUUSD
|-88
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Best Trade: +1 921.00 USD
Worst Trade: -670 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 042.35 USD
Massima perdita consecutiva: -153.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UniversalCitizen-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.50 × 2
|
Weltrade-Real
|24.35 × 55
手工单 主做澳加 VX:394384420
