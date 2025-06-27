SegnaliSezioni
Jiang Ping Luo

LJP456

Jiang Ping Luo
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 568%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
655
Profit Trade:
511 (78.01%)
Loss Trade:
144 (21.98%)
Best Trade:
1 921.00 USD
Worst Trade:
-669.75 USD
Profitto lordo:
71 546.67 USD (707 563 pips)
Perdita lorda:
-19 646.88 USD (279 650 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (3 042.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 892.00 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
6.14%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
38.26
Long Trade:
333 (50.84%)
Short Trade:
322 (49.16%)
Fattore di profitto:
3.64
Profitto previsto:
79.24 USD
Profitto medio:
140.01 USD
Perdita media:
-136.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-153.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 259.31 USD (2)
Crescita mensile:
10.77%
Previsione annuale:
130.68%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 356.60 USD (7.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (1 356.60 USD)
Per equità:
17.86% (7 881.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 644
EURUSD 8
USDCAD 2
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 51K
EURUSD 120
USDCAD 286
XAUUSD -3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 411K
EURUSD 16K
USDCAD 559
XAUUSD -88
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 921.00 USD
Worst Trade: -670 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 042.35 USD
Massima perdita consecutiva: -153.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UniversalCitizen-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
手工单  主做澳加   VX:394384420
Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.