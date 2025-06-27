SegnaliSezioni
Jiang Ping Luo

LJP119

Jiang Ping Luo
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 246%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 169
Profit Trade:
1 449 (66.80%)
Loss Trade:
720 (33.20%)
Best Trade:
161.26 USD
Worst Trade:
-235.54 USD
Profitto lordo:
12 476.29 USD (18 620 287 pips)
Perdita lorda:
-8 786.11 USD (4 543 205 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (149.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
447.38 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
90.90%
Massimo carico di deposito:
95.21%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
1 061 (48.92%)
Short Trade:
1 108 (51.08%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
8.61 USD
Perdita media:
-12.20 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-654.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-654.14 USD (11)
Crescita mensile:
-11.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 431.27 USD (21.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.39% (1 431.27 USD)
Per equità:
40.07% (1 471.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1216
GBPNZD 70
EURUSD 61
GBPAUD 59
EURJPY 58
GBPUSD 54
EURNZD 53
EURAUD 49
GBPCAD 48
EURCAD 45
USDCAD 40
NZDCAD 39
AUDUSD 38
USDCHF 37
AUDCAD 36
NZDUSD 35
GBPCHF 31
CADJPY 31
EURGBP 28
AUDCHF 28
EURCHF 21
NZDCHF 19
AUDNZD 19
CADCHF 17
NZDJPY 12
AUDJPY 11
CHFJPY 9
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 76
EURUSD 64
GBPAUD -223
EURJPY 101
GBPUSD 53
EURNZD 90
EURAUD 77
GBPCAD 34
EURCAD 122
USDCAD 77
NZDCAD 228
AUDUSD 130
USDCHF 68
AUDCAD -142
NZDUSD 70
GBPCHF -23
CADJPY 71
EURGBP 8
AUDCHF 93
EURCHF 46
NZDCHF 57
AUDNZD 2
CADCHF 46
NZDJPY 12
AUDJPY 23
CHFJPY 22
GBPJPY 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14M
GBPNZD 487
EURUSD 297
GBPAUD 112
EURJPY -1.5K
GBPUSD -1.6K
EURNZD 7.8K
EURAUD 2.9K
GBPCAD 409
EURCAD 4.2K
USDCAD 1.3K
NZDCAD 3.4K
AUDUSD 2K
USDCHF 584
AUDCAD -3K
NZDUSD 240
GBPCHF -1.6K
CADJPY 3.4K
EURGBP 1.3K
AUDCHF 2.3K
EURCHF 1.2K
NZDCHF -38
AUDNZD 1.5K
CADCHF 1.4K
NZDJPY 438
AUDJPY 969
CHFJPY 1.9K
GBPJPY 449
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +161.26 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +149.09 USD
Massima perdita consecutiva: -654.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UniversalCitizen-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
黄金小趋势   VX:394384420
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.21 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.04 21:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:59
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 07:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LJP119
100USD al mese
246%
0
0
USD
3.7K
USD
39
0%
2 169
66%
91%
1.42
1.70
USD
40%
1:500
