Trade:
2 169
Profit Trade:
1 449 (66.80%)
Loss Trade:
720 (33.20%)
Best Trade:
161.26 USD
Worst Trade:
-235.54 USD
Profitto lordo:
12 476.29 USD (18 620 287 pips)
Perdita lorda:
-8 786.11 USD (4 543 205 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (149.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
447.38 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
90.90%
Massimo carico di deposito:
95.21%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
1 061 (48.92%)
Short Trade:
1 108 (51.08%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
8.61 USD
Perdita media:
-12.20 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-654.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-654.14 USD (11)
Crescita mensile:
-11.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 431.27 USD (21.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.39% (1 431.27 USD)
Per equità:
40.07% (1 471.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1216
|GBPNZD
|70
|EURUSD
|61
|GBPAUD
|59
|EURJPY
|58
|GBPUSD
|54
|EURNZD
|53
|EURAUD
|49
|GBPCAD
|48
|EURCAD
|45
|USDCAD
|40
|NZDCAD
|39
|AUDUSD
|38
|USDCHF
|37
|AUDCAD
|36
|NZDUSD
|35
|GBPCHF
|31
|CADJPY
|31
|EURGBP
|28
|AUDCHF
|28
|EURCHF
|21
|NZDCHF
|19
|AUDNZD
|19
|CADCHF
|17
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|11
|CHFJPY
|9
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|GBPNZD
|76
|EURUSD
|64
|GBPAUD
|-223
|EURJPY
|101
|GBPUSD
|53
|EURNZD
|90
|EURAUD
|77
|GBPCAD
|34
|EURCAD
|122
|USDCAD
|77
|NZDCAD
|228
|AUDUSD
|130
|USDCHF
|68
|AUDCAD
|-142
|NZDUSD
|70
|GBPCHF
|-23
|CADJPY
|71
|EURGBP
|8
|AUDCHF
|93
|EURCHF
|46
|NZDCHF
|57
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|46
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|23
|CHFJPY
|22
|GBPJPY
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14M
|GBPNZD
|487
|EURUSD
|297
|GBPAUD
|112
|EURJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURNZD
|7.8K
|EURAUD
|2.9K
|GBPCAD
|409
|EURCAD
|4.2K
|USDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|3.4K
|AUDUSD
|2K
|USDCHF
|584
|AUDCAD
|-3K
|NZDUSD
|240
|GBPCHF
|-1.6K
|CADJPY
|3.4K
|EURGBP
|1.3K
|AUDCHF
|2.3K
|EURCHF
|1.2K
|NZDCHF
|-38
|AUDNZD
|1.5K
|CADCHF
|1.4K
|NZDJPY
|438
|AUDJPY
|969
|CHFJPY
|1.9K
|GBPJPY
|449
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +161.26 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +149.09 USD
Massima perdita consecutiva: -654.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UniversalCitizen-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.50 × 2
|
Weltrade-Real
|24.35 × 55
