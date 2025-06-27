SegnaliSezioni
Alessio Cannas

CNS EURUSD

Alessio Cannas
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 59%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
707
Profit Trade:
585 (82.74%)
Loss Trade:
122 (17.26%)
Best Trade:
15.32 EUR
Worst Trade:
-14.78 EUR
Profitto lordo:
597.75 EUR (72 488 pips)
Perdita lorda:
-446.65 EUR (63 125 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (19.07 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
29.99 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
89.94%
Massimo carico di deposito:
29.41%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
277 (39.18%)
Short Trade:
430 (60.82%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.21 EUR
Profitto medio:
1.02 EUR
Perdita media:
-3.66 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-138.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-138.57 EUR (17)
Crescita mensile:
29.61%
Previsione annuale:
359.27%
Algo trading:
35%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.36 EUR
Massimale:
138.57 EUR (46.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.37% (137.05 EUR)
Per equità:
58.53% (307.91 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.fx 198
EURAUD.fx 164
XAUUSD.fx 106
USDJPY.fx 36
EURJPY.fx 36
GBPUSD.fx 23
GBPCHF.fx 23
EURGBP.fx 19
GBPJPY.fx 18
EURCAD.fx 12
EURCHF.fx 12
GBPCAD.fx 9
AUDJPY.fx 7
USDCAD.fx 6
GBPAUD.fx 6
NZDJPY.fx 6
CHFJPY.fx 5
NZDCAD.fx 4
NZDUSD.fx 4
EURNZD.fx 3
AUDUSD.fx 2
AUDCHF.fx 2
AUDNZD.fx 2
GBPNZD.fx 2
CADJPY.fx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.fx 218
EURAUD.fx -11
XAUUSD.fx 64
USDJPY.fx -6
EURJPY.fx -85
GBPUSD.fx -22
GBPCHF.fx 18
EURGBP.fx -23
GBPJPY.fx 12
EURCAD.fx -3
EURCHF.fx 5
GBPCAD.fx 7
AUDJPY.fx 4
USDCAD.fx 0
GBPAUD.fx 3
NZDJPY.fx 3
CHFJPY.fx 3
NZDCAD.fx 0
NZDUSD.fx 0
EURNZD.fx 1
AUDUSD.fx 1
AUDCHF.fx 0
AUDNZD.fx 0
GBPNZD.fx -11
CADJPY.fx -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.fx 18K
EURAUD.fx -1.8K
XAUUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -865
EURJPY.fx -12K
GBPUSD.fx -2.3K
GBPCHF.fx 1.9K
EURGBP.fx -1.5K
GBPJPY.fx 1.5K
EURCAD.fx -421
EURCHF.fx 594
GBPCAD.fx 963
AUDJPY.fx 510
USDCAD.fx 56
GBPAUD.fx 409
NZDJPY.fx 389
CHFJPY.fx 413
NZDCAD.fx 34
NZDUSD.fx 10
EURNZD.fx 126
AUDUSD.fx 58
AUDCHF.fx 12
AUDNZD.fx 68
GBPNZD.fx -1.9K
CADJPY.fx -748
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.32 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +19.07 EUR
Massima perdita consecutiva: -138.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InnoNetSolutions-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.01 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 02:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
