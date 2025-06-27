SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mr Munggaran 2
Mj Ggaran

Mr Munggaran 2

Mj Ggaran
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
Exness-MT5Real6
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
406
Profit Trade:
146 (35.96%)
Loss Trade:
260 (64.04%)
Best Trade:
52.31 USD
Worst Trade:
-49.99 USD
Profitto lordo:
3 493.51 USD (3 315 368 pips)
Perdita lorda:
-3 490.06 USD (3 277 607 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (529.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
529.34 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.21%
Massimo carico di deposito:
61.83%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
253 (62.32%)
Short Trade:
153 (37.68%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
23.93 USD
Perdita media:
-13.42 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-262.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-324.24 USD (16)
Crescita mensile:
60.25%
Previsione annuale:
731.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
877.21 USD
Massimale:
1 077.80 USD (212.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.97% (1 077.80 USD)
Per equità:
26.76% (117.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 321
USDJPY 26
GBPUSD 16
GBPJPY 14
AUDJPY 7
CHFJPY 5
EURJPY 5
USDCHF 4
CADJPY 4
EURUSD 3
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12
USDJPY 6
GBPUSD -27
GBPJPY -17
AUDJPY 5
CHFJPY 6
EURJPY 1
USDCHF -4
CADJPY 27
EURUSD -9
NZDJPY 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
USDJPY 1.2K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY -1.1K
AUDJPY 62
CHFJPY 755
EURJPY 354
USDCHF -350
CADJPY 2K
EURUSD -912
NZDJPY 281
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.31 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +529.34 USD
Massima perdita consecutiva: -262.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.61 × 270
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.75 × 463
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 4
RoboForex-Pro
5.39 × 492
Exness-MT5Real3
6.66 × 204
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
7.71 × 34
XMGlobal-MT5
8.04 × 116
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
Non ci sono recensioni
2025.09.17 04:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.04 04:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 13:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 07:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 15:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 07:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 07:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 07:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
