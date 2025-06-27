- Crescita
Trade:
406
Profit Trade:
146 (35.96%)
Loss Trade:
260 (64.04%)
Best Trade:
52.31 USD
Worst Trade:
-49.99 USD
Profitto lordo:
3 493.51 USD (3 315 368 pips)
Perdita lorda:
-3 490.06 USD (3 277 607 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (529.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
529.34 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.21%
Massimo carico di deposito:
61.83%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
253 (62.32%)
Short Trade:
153 (37.68%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
23.93 USD
Perdita media:
-13.42 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-262.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-324.24 USD (16)
Crescita mensile:
60.25%
Previsione annuale:
731.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
877.21 USD
Massimale:
1 077.80 USD (212.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.97% (1 077.80 USD)
Per equità:
26.76% (117.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|USDJPY
|26
|GBPUSD
|16
|GBPJPY
|14
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|EURJPY
|5
|USDCHF
|4
|CADJPY
|4
|EURUSD
|3
|NZDJPY
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|-27
|GBPJPY
|-17
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|6
|EURJPY
|1
|USDCHF
|-4
|CADJPY
|27
|EURUSD
|-9
|NZDJPY
|4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|USDJPY
|1.2K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|-1.1K
|AUDJPY
|62
|CHFJPY
|755
|EURJPY
|354
|USDCHF
|-350
|CADJPY
|2K
|EURUSD
|-912
|NZDJPY
|281
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.31 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +529.34 USD
Massima perdita consecutiva: -262.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.61 × 270
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.75 × 463
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|5.39 × 492
|
Exness-MT5Real3
|6.66 × 204
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.71 × 34
|
XMGlobal-MT5
|8.04 × 116
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-69%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
14
0%
406
35%
98%
1.00
0.01
USD
USD
89%
1:200