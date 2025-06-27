SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KLIFI EA GOLD
KLIFI LLC

KLIFI EA GOLD

KLIFI LLC
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 55%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
64 (95.52%)
Loss Trade:
3 (4.48%)
Best Trade:
26.07 USD
Worst Trade:
-30.28 USD
Profitto lordo:
271.74 USD (25 038 pips)
Perdita lorda:
-75.27 USD (7 083 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (115.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.69 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
15.76%
Massimo carico di deposito:
6.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
67 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
4.25 USD
Perdita media:
-25.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-51.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.49 USD (2)
Crescita mensile:
25.98%
Previsione annuale:
315.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
51.61 USD (9.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.01% (51.57 USD)
Per equità:
19.28% (72.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 196
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.07 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +115.69 USD
Massima perdita consecutiva: -51.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
KLIFI EA on Gold - conservative approach
Non ci sono recensioni
2025.09.09 08:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 13:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 06:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 05:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 06:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 06:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 06:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 05:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 05:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.27 02:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 02:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 02:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.27 02:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.27 02:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
