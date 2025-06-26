- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 359
Profit Trade:
3 676 (68.59%)
Loss Trade:
1 683 (31.41%)
Best Trade:
835.12 USD
Worst Trade:
-447.19 USD
Profitto lordo:
35 649.33 USD (60 174 780 pips)
Perdita lorda:
-25 679.54 USD (68 400 107 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (192.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 060.24 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.65%
Massimo carico di deposito:
4.71%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
318
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.12
Long Trade:
2 599 (48.50%)
Short Trade:
2 760 (51.50%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
9.70 USD
Perdita media:
-15.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-464.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-992.31 USD (5)
Crescita mensile:
8.30%
Previsione annuale:
100.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
630.56 USD
Massimale:
1 093.57 USD (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.87% (1 093.57 USD)
Per equità:
16.20% (3 614.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5333
|XAUUSD
|26
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|9.9K
|XAUUSD
|40
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-8.2M
|XAUUSD
|4.2K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +835.12 USD
Worst Trade: -447 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +192.37 USD
Massima perdita consecutiva: -464.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.93 × 67
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|7.45 × 117
