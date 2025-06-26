SegnaliSezioni
Johan

BreakoutTrader Family

Johan
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Exness-MT5Real6
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
216
Profit Trade:
120 (55.55%)
Loss Trade:
96 (44.44%)
Best Trade:
50.00 USD
Worst Trade:
-50.46 USD
Profitto lordo:
1 239.87 USD (2 723 116 pips)
Perdita lorda:
-1 036.21 USD (2 288 262 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (58.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
213.04 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
70.72%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
140 (64.81%)
Short Trade:
76 (35.19%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
10.33 USD
Perdita media:
-10.79 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-67.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.46 USD (2)
Crescita mensile:
13.43%
Previsione annuale:
162.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
107.45 USD
Massimale:
156.19 USD (17.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.49% (106.17 USD)
Per equità:
4.95% (84.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 99
BTCUSD 32
GBPUSD 12
GBPJPY 10
AUDJPY 10
EURUSD 6
USDCAD 6
NZDUSD 5
AUDUSD 5
EURGBP 5
USDJPY 4
CADJPY 3
EURNZD 3
USDCHF 2
CHFJPY 2
NZDJPY 2
US500 1
EURJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 332
BTCUSD -33
GBPUSD 25
GBPJPY -18
AUDJPY -21
EURUSD -18
USDCAD 3
NZDUSD 1
AUDUSD 9
EURGBP -12
USDJPY -27
CADJPY -8
EURNZD 0
USDCHF 7
CHFJPY -4
NZDJPY -2
US500 -2
EURJPY 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 332K
BTCUSD -328K
GBPUSD 712
GBPJPY -915
AUDJPY 465
EURUSD -1.8K
USDCAD -50
NZDUSD 22
AUDUSD 896
EURGBP -684
USDJPY -3.7K
CADJPY -934
EURNZD 2
USDCHF 401
CHFJPY 229
NZDJPY -247
US500 -5.3K
EURJPY 368
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.00 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58.18 USD
Massima perdita consecutiva: -67.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
ICMarketsSC-MT5-4
0.09 × 32
Darwinex-Live
0.18 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
0.30 × 450
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.60 × 609
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
1.86 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.60 × 52
Exness-MT5Real15
3.22 × 693
RoboForex-Pro
4.74 × 850
XMGlobal-MT5
5.17 × 531
ICMarketsSC-MT5-2
7.08 × 37
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
Exness-MT5Real3
7.74 × 658
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
Non ci sono recensioni
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 11:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 03:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 03:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 04:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 00:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.13 23:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 00:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.