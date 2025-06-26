SegnaliSezioni
Muhammad Hendarwana

Hendarwana

0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
41 (49.39%)
Loss Trade:
42 (50.60%)
Best Trade:
80.25 USD
Worst Trade:
-90.30 USD
Profitto lordo:
1 805.07 USD (22 223 pips)
Perdita lorda:
-2 303.05 USD (22 014 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (190.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
9.45%
Massimo carico di deposito:
3.56%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
49 (59.04%)
Short Trade:
34 (40.96%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-6.00 USD
Profitto medio:
44.03 USD
Perdita media:
-54.83 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-386.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-386.38 USD (6)
Crescita mensile:
-33.35%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
497.98 USD
Massimale:
842.90 USD (62.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.02% (842.80 USD)
Per equità:
6.60% (65.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 81
CHFJPYv 1
EURJPYv 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv -505
CHFJPYv 4
EURJPYv 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv -853
CHFJPYv 621
EURJPYv 441
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.25 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +190.55 USD
Massima perdita consecutiva: -386.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Xauusd single entry
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
No swaps are charged
2025.09.25 12:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 06:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 04:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 03:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 07:29
Share of trading days is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hendarwana
30USD al mese
-40%
0
0
USD
0
USD
11
0%
83
49%
9%
0.78
-6.00
USD
56%
1:500
