Trade:
17
Profit Trade:
17 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.38 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
88.10 USD (527 745 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
17 (88.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.10 USD (17)
Indice di Sharpe:
1.74
Attività di trading:
84.41%
Massimo carico di deposito:
5.21%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (82.35%)
Short Trade:
3 (17.65%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.18 USD
Profitto medio:
5.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
31.09% (222.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|7
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|26
|BTCUSD
|49
|ETHUSD
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|15K
|BTCUSD
|498K
|ETHUSD
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.38 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +88.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|7.50 × 6
|
Exness-Real16
|8.50 × 4
