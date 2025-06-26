SegnaliSezioni
Anellia Zulcamelia

Rainbow

Anellia Zulcamelia
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 36 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Weltrade-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
871
Profit Trade:
486 (55.79%)
Loss Trade:
385 (44.20%)
Best Trade:
32.55 USD
Worst Trade:
-59.55 USD
Profitto lordo:
1 634.02 USD (1 633 248 pips)
Perdita lorda:
-1 678.77 USD (1 678 155 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (24.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.56 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
41.49%
Massimo carico di deposito:
15.88%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
383 (43.97%)
Short Trade:
488 (56.03%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
3.36 USD
Perdita media:
-4.36 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-26.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.48 USD (6)
Crescita mensile:
-25.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.41 USD
Massimale:
448.19 USD (32.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.58% (448.19 USD)
Per equità:
14.59% (171.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 871
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -45
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -45K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.55 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24.50 USD
Massima perdita consecutiva: -26.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 11:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 22:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 18:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 06:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 11:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 02:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 02:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
