- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
871
Profit Trade:
486 (55.79%)
Loss Trade:
385 (44.20%)
Best Trade:
32.55 USD
Worst Trade:
-59.55 USD
Profitto lordo:
1 634.02 USD (1 633 248 pips)
Perdita lorda:
-1 678.77 USD (1 678 155 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (24.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.56 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
41.49%
Massimo carico di deposito:
15.88%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
383 (43.97%)
Short Trade:
488 (56.03%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
3.36 USD
Perdita media:
-4.36 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-26.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.48 USD (6)
Crescita mensile:
-25.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.41 USD
Massimale:
448.19 USD (32.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.58% (448.19 USD)
Per equità:
14.59% (171.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|871
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-45K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.55 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24.50 USD
Massima perdita consecutiva: -26.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
36USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
979
USD
USD
14
72%
871
55%
41%
0.97
-0.05
USD
USD
33%
1:200