- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
49 (73.13%)
Loss Trade:
18 (26.87%)
Best Trade:
6.08 USD
Worst Trade:
-36.15 USD
Profitto lordo:
68.56 USD (5 580 pips)
Perdita lorda:
-136.20 USD (4 389 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (13.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.82 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
38.76%
Massimo carico di deposito:
191.34%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
47 (70.15%)
Short Trade:
20 (29.85%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-1.01 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-7.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-99.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.58 USD (5)
Crescita mensile:
49.81%
Previsione annuale:
604.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.23 USD
Massimale:
99.58 USD (94.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.52% (99.58 USD)
Per equità:
77.38% (20.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.08 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.82 USD
Massima perdita consecutiva: -99.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 1405
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.90 × 62
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 1955
|
Forex.com-Live 536
|1.35 × 152
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.46 × 95
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
Non ci sono recensioni
