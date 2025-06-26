SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Maxagf scalper icmarkets
Pedro Maniglia

Maxagf scalper icmarkets

Pedro Maniglia
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
49 (73.13%)
Loss Trade:
18 (26.87%)
Best Trade:
6.08 USD
Worst Trade:
-36.15 USD
Profitto lordo:
68.56 USD (5 580 pips)
Perdita lorda:
-136.20 USD (4 389 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (13.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.82 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
38.76%
Massimo carico di deposito:
191.34%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
47 (70.15%)
Short Trade:
20 (29.85%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-1.01 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-7.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-99.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.58 USD (5)
Crescita mensile:
49.81%
Previsione annuale:
604.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.23 USD
Massimale:
99.58 USD (94.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.52% (99.58 USD)
Per equità:
77.38% (20.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -68
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.08 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.82 USD
Massima perdita consecutiva: -99.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 1405
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
20 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 12:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Maxagf scalper icmarkets
100USD al mese
-68%
0
0
USD
32
USD
14
0%
67
73%
39%
0.50
-1.01
USD
95%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.