SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Panchjanya
Rajendra Kumar Bajpai

Panchjanya

Rajendra Kumar Bajpai
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 58%
Exness-MT5Real6
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
529
Profit Trade:
415 (78.44%)
Loss Trade:
114 (21.55%)
Best Trade:
180.30 USD
Worst Trade:
-163.12 USD
Profitto lordo:
4 216.04 USD (516 276 pips)
Perdita lorda:
-2 644.42 USD (425 009 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (89.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
674.42 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
61.28%
Massimo carico di deposito:
9.90%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.24
Long Trade:
322 (60.87%)
Short Trade:
207 (39.13%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
2.97 USD
Profitto medio:
10.16 USD
Perdita media:
-23.20 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-256.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-256.24 USD (4)
Crescita mensile:
4.81%
Previsione annuale:
58.39%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
370.65 USD (8.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.59% (368.52 USD)
Per equità:
17.60% (566.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 388
EURUSD 31
CADCHF 24
NZDCAD 13
CADJPY 10
AUDNZD 10
GBPAUD 7
AUDUSD 7
NZDUSD 7
GBPUSD 5
CHFJPY 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURCAD 2
AUDCAD 2
EURNZD 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
USDCAD 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 865
EURUSD 121
CADCHF 20
NZDCAD 59
CADJPY 15
AUDNZD 35
GBPAUD 35
AUDUSD 33
NZDUSD 8
GBPUSD 142
CHFJPY 79
GBPJPY 15
USDJPY 20
EURCAD 64
AUDCAD 25
EURNZD 9
NZDCHF 8
USDCHF 10
USDCAD -13
GBPCAD 17
AUDCHF 1
AUDJPY -2
EURJPY 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 78K
EURUSD 1.2K
CADCHF 383
NZDCAD 1.4K
CADJPY 397
AUDNZD 992
GBPAUD 881
AUDUSD 545
NZDUSD 129
GBPUSD 2.3K
CHFJPY 1.9K
GBPJPY 379
USDJPY 492
EURCAD 725
AUDCAD 287
EURNZD 227
NZDCHF 103
USDCHF 127
USDCAD -153
GBPCAD 391
AUDCHF 16
AUDJPY -46
EURJPY 134
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +180.30 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +89.95 USD
Massima perdita consecutiva: -256.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.21 × 33
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.56 × 740
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
1.86 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
3.90 × 742
RoboForex-Pro
4.74 × 850
XMGlobal-MT5
6.16 × 958
HFMarketsGlobal-Live1
6.83 × 498
ICMarketsSC-MT5-2
7.08 × 37
Exness-MT5Real3
7.38 × 702
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold scalping
Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.08.26 12:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 05:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Panchjanya
30USD al mese
58%
0
0
USD
3.3K
USD
15
82%
529
78%
61%
1.59
2.97
USD
18%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.