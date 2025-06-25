SegnaliSezioni
Esa Nur Harishulatif

Client Hanik

Esa Nur Harishulatif
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 84%
TradewillGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
440
Profit Trade:
373 (84.77%)
Loss Trade:
67 (15.23%)
Best Trade:
14.85 USD
Worst Trade:
-34.17 USD
Profitto lordo:
722.84 USD (2 102 197 pips)
Perdita lorda:
-594.08 USD (1 475 040 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (50.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.58 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
2.89%
Massimo carico di deposito:
71.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
264 (60.00%)
Short Trade:
176 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
1.94 USD
Perdita media:
-8.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-54.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.42 USD (3)
Crescita mensile:
-14.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
138.54 USD (33.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.48% (138.54 USD)
Per equità:
22.93% (59.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDT 198
BTCUSD 176
ETHUSDT 34
US100 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDT 192
BTCUSD -43
ETHUSDT -27
US100 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDT 601K
BTCUSD 54K
ETHUSDT -3.7K
US100 4.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.85 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +50.24 USD
Massima perdita consecutiva: -54.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradewillGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.2% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.24 00:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.16 06:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 06:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 02:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 08:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.22 01:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.22 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
