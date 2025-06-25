SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC ZMH99 1 high
Zunair Maqsood Haide -

IC ZMH99 1 high

Zunair Maqsood Haide -
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2024 103%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
824
Profit Trade:
588 (71.35%)
Loss Trade:
236 (28.64%)
Best Trade:
28.25 USD
Worst Trade:
-33.58 USD
Profitto lordo:
1 911.84 USD (175 993 pips)
Perdita lorda:
-1 572.22 USD (138 462 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (43.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
5.43%
Massimo carico di deposito:
15.81%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
388 (47.09%)
Short Trade:
436 (52.91%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-6.66 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-100.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-125.56 USD (7)
Crescita mensile:
-7.86%
Previsione annuale:
-95.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.00 USD
Massimale:
159.92 USD (35.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.78% (159.92 USD)
Per equità:
24.89% (109.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 590
USDJPY 234
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 303
USDJPY 37
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
USDJPY 3.9K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.25 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +43.08 USD
Massima perdita consecutiva: -100.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
RallyvilleMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.15 × 13
ICMarkets-Live12
0.15 × 13
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
AxiTrader-US05-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.67 × 52
ICMarkets-Live16
0.91 × 46
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 37
VantageFXInternational-Live 6
1.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 87
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live14
1.22 × 246
FusionMarkets-Live
1.22 × 9
ICMarkets-Live05
1.36 × 104
ICMarketsSC-Live05
1.50 × 2
AxioryAsia-02Live
1.56 × 18
ICMarketsSC-Live17
1.60 × 30
ICMarketsSC-Live22
1.60 × 141
Exness-Real18
1.65 × 62
Each trade with Sl
Non ci sono recensioni
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 10:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.01% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
