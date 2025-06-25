- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
824
Profit Trade:
588 (71.35%)
Loss Trade:
236 (28.64%)
Best Trade:
28.25 USD
Worst Trade:
-33.58 USD
Profitto lordo:
1 911.84 USD (175 993 pips)
Perdita lorda:
-1 572.22 USD (138 462 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (43.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
5.43%
Massimo carico di deposito:
15.81%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
388 (47.09%)
Short Trade:
436 (52.91%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-6.66 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-100.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-125.56 USD (7)
Crescita mensile:
-7.86%
Previsione annuale:
-95.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.00 USD
Massimale:
159.92 USD (35.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.78% (159.92 USD)
Per equità:
24.89% (109.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|USDJPY
|234
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|303
|USDJPY
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|USDJPY
|3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.25 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +43.08 USD
Massima perdita consecutiva: -100.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live12
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
AxiTrader-US05-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.67 × 52
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 46
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 37
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 87
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live14
|1.22 × 246
|
FusionMarkets-Live
|1.22 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
|
ICMarketsSC-Live05
|1.50 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|1.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live17
|1.60 × 30
|
ICMarketsSC-Live22
|1.60 × 141
|
Exness-Real18
|1.65 × 62
76 più
Each trade with Sl
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
31USD al mese
103%
0
0
USD
USD
456
USD
USD
52
100%
824
71%
5%
1.21
0.41
USD
USD
30%
1:500