- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
94 (74.60%)
Loss Trade:
32 (25.40%)
Best Trade:
14.75 USD
Worst Trade:
-51.25 USD
Profitto lordo:
296.37 USD (100 273 pips)
Perdita lorda:
-462.61 USD (83 728 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (158.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.57 USD (44)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
98.57%
Massimo carico di deposito:
21.64%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
124 (98.41%)
Short Trade:
2 (1.59%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.32 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-14.46 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-298.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-298.88 USD (14)
Crescita mensile:
-27.42%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
166.24 USD
Massimale:
431.71 USD (32.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.57% (431.71 USD)
Per equità:
77.22% (653.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|111
|VIX.fs
|10
|Amazon+
|2
|Tesla+
|2
|Apple+
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|-63
|VIX.fs
|-124
|Amazon+
|5
|Tesla+
|4
|Apple+
|11
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|18K
|VIX.fs
|11K
|Amazon+
|524
|Tesla+
|553
|Apple+
|1.1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.75 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +158.57 USD
Massima perdita consecutiva: -298.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi.SVG-US10-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
