Dmytro Onyshchuk

Robo2

Dmytro Onyshchuk
0 recensioni
100 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -68%
RoboForex-ECN
1:500
  Crescita
  Saldo
  Equità
  Drawdown
Trade:
935
Profit Trade:
796 (85.13%)
Loss Trade:
139 (14.87%)
Best Trade:
84.00 USD
Worst Trade:
-58.61 USD
Profitto lordo:
1 769.71 USD (223 928 pips)
Perdita lorda:
-1 083.13 USD (75 351 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (174.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209.62 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.15%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
299 (31.98%)
Short Trade:
636 (68.02%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-7.79 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-510.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-510.21 USD (21)
Crescita mensile:
7.61%
Previsione annuale:
92.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
527.51 USD
Massimale:
699.50 USD (104.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.46% (511.27 USD)
Per equità:
62.44% (1 160.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 423
EURGBP 201
EURCAD 164
XAUUSD 50
GBPUSD 38
AUDUSD 19
EURCHF 10
CADCHF 10
USDCHF 4
USDJPY 3
EURAUD 3
AUDJPY 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
EURJPY 2
ETHUSD 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 97
EURGBP 324
EURCAD 403
XAUUSD 99
GBPUSD -272
AUDUSD 23
EURCHF 5
CADCHF 7
USDCHF 3
USDJPY 1
EURAUD 1
AUDJPY 3
GBPCAD -5
GBPJPY 2
EURJPY 0
ETHUSD 0
AUDCAD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
EURGBP 14K
EURCAD 26K
XAUUSD 106K
GBPUSD -16K
AUDUSD 2.8K
EURCHF 499
CADCHF 338
USDCHF 274
USDJPY 137
EURAUD 152
AUDJPY 400
GBPCAD -621
GBPJPY 297
EURJPY 74
ETHUSD 173
AUDCAD -99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  Carico di deposito
  Drawdown
Best Trade: +84.00 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +174.24 USD
Massima perdita consecutiva: -510.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.50 × 20
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.86 × 21
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 447
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 675
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.79 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 1811
55 più
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 01:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 11:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 00:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
