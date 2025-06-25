- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
935
Profit Trade:
796 (85.13%)
Loss Trade:
139 (14.87%)
Best Trade:
84.00 USD
Worst Trade:
-58.61 USD
Profitto lordo:
1 769.71 USD (223 928 pips)
Perdita lorda:
-1 083.13 USD (75 351 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (174.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209.62 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.15%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
299 (31.98%)
Short Trade:
636 (68.02%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-7.79 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-510.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-510.21 USD (21)
Crescita mensile:
7.61%
Previsione annuale:
92.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
527.51 USD
Massimale:
699.50 USD (104.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.46% (511.27 USD)
Per equità:
62.44% (1 160.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|423
|EURGBP
|201
|EURCAD
|164
|XAUUSD
|50
|GBPUSD
|38
|AUDUSD
|19
|EURCHF
|10
|CADCHF
|10
|USDCHF
|4
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|ETHUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|97
|EURGBP
|324
|EURCAD
|403
|XAUUSD
|99
|GBPUSD
|-272
|AUDUSD
|23
|EURCHF
|5
|CADCHF
|7
|USDCHF
|3
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|-5
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|0
|ETHUSD
|0
|AUDCAD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|EURGBP
|14K
|EURCAD
|26K
|XAUUSD
|106K
|GBPUSD
|-16K
|AUDUSD
|2.8K
|EURCHF
|499
|CADCHF
|338
|USDCHF
|274
|USDJPY
|137
|EURAUD
|152
|AUDJPY
|400
|GBPCAD
|-621
|GBPJPY
|297
|EURJPY
|74
|ETHUSD
|173
|AUDCAD
|-99
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.00 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +174.24 USD
Massima perdita consecutiva: -510.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 20
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 20
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.86 × 21
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 447
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 675
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.79 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 1811
