Tiberias Krisgaharu Simu

Godson Copy Trade

Tiberias Krisgaharu Simu
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
89 (37.87%)
Loss Trade:
146 (62.13%)
Best Trade:
177.62 USD
Worst Trade:
-201.51 USD
Profitto lordo:
7 601.28 USD (261 630 pips)
Perdita lorda:
-8 748.71 USD (288 722 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (424.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
506.28 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
72.22%
Massimo carico di deposito:
19.78%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
121 (51.49%)
Short Trade:
114 (48.51%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-4.88 USD
Profitto medio:
85.41 USD
Perdita media:
-59.92 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-1 063.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 063.60 USD (18)
Crescita mensile:
7.54%
Previsione annuale:
91.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 567.99 USD
Massimale:
2 173.08 USD (39.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.22% (2 173.08 USD)
Per equità:
11.38% (234.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 216
GBPJPY 4
USDJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -988
GBPJPY -48
USDJPY -42
CHFJPY -19
EURJPY -24
AUDJPY 16
CADJPY -12
EURUSD -21
GBPUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -17K
GBPJPY -3.3K
USDJPY -2.8K
CHFJPY -1.3K
EURJPY -1.7K
AUDJPY 1.3K
CADJPY -612
EURUSD -1K
GBPUSD -469
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.62 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +424.83 USD
Massima perdita consecutiva: -1 063.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
All transactions are copied from the analyst signals provided by the Traders Family.
Non ci sono recensioni
2025.09.21 15:55
No swaps are charged
2025.09.21 15:55
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 06:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.