Henry Budi Kusuma

TCFX Hyperion

Henry Budi Kusuma
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 608
Profit Trade:
1 216 (75.62%)
Loss Trade:
392 (24.38%)
Best Trade:
2 110.91 USD
Worst Trade:
-1 020.82 USD
Profitto lordo:
37 142.52 USD (326 347 pips)
Perdita lorda:
-21 261.26 USD (211 870 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (539.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 517.93 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.78%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
140
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.40
Long Trade:
937 (58.27%)
Short Trade:
671 (41.73%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
9.88 USD
Profitto medio:
30.54 USD
Perdita media:
-54.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-169.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 239.39 USD (3)
Crescita mensile:
1.07%
Previsione annuale:
13.04%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
491.27 USD
Massimale:
1 526.62 USD (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (1 534.23 USD)
Per equità:
14.46% (16 216.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 657
GBPUSD 385
EURUSD 130
USDJPY 115
EURGBP 106
USDCAD 100
AUDCAD 28
NZDCAD 25
AUDNZD 23
USDCHF 14
WS30 10
GDAXI 10
EURJPY 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 247
GBPUSD 8.4K
EURUSD 2.1K
USDJPY 1.8K
EURGBP 1.1K
USDCAD 1.4K
AUDCAD 322
NZDCAD 203
AUDNZD 161
USDCHF 225
WS30 -10
GDAXI 31
EURJPY -28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 64K
GBPUSD 8.7K
EURUSD 7.9K
USDJPY 2.5K
EURGBP 10K
USDCAD 9.6K
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 2.6K
AUDNZD 1.5K
USDCHF 76
WS30 -200
GDAXI 2.9K
EURJPY -218
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 110.91 USD
Worst Trade: -1 021 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +539.50 USD
Massima perdita consecutiva: -169.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.77 × 132
Darwinex-Live
0.87 × 5246
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.04 × 433
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.48 × 31
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.00 × 37
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
Swissquote-Server
3.45 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
14 più
Non ci sono recensioni
2025.07.14 22:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 07:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.