- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 608
Profit Trade:
1 216 (75.62%)
Loss Trade:
392 (24.38%)
Best Trade:
2 110.91 USD
Worst Trade:
-1 020.82 USD
Profitto lordo:
37 142.52 USD (326 347 pips)
Perdita lorda:
-21 261.26 USD (211 870 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (539.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 517.93 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.78%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
140
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.40
Long Trade:
937 (58.27%)
Short Trade:
671 (41.73%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
9.88 USD
Profitto medio:
30.54 USD
Perdita media:
-54.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-169.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 239.39 USD (3)
Crescita mensile:
1.07%
Previsione annuale:
13.04%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
491.27 USD
Massimale:
1 526.62 USD (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (1 534.23 USD)
Per equità:
14.46% (16 216.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|657
|GBPUSD
|385
|EURUSD
|130
|USDJPY
|115
|EURGBP
|106
|USDCAD
|100
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|25
|AUDNZD
|23
|USDCHF
|14
|WS30
|10
|GDAXI
|10
|EURJPY
|5
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|247
|GBPUSD
|8.4K
|EURUSD
|2.1K
|USDJPY
|1.8K
|EURGBP
|1.1K
|USDCAD
|1.4K
|AUDCAD
|322
|NZDCAD
|203
|AUDNZD
|161
|USDCHF
|225
|WS30
|-10
|GDAXI
|31
|EURJPY
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|64K
|GBPUSD
|8.7K
|EURUSD
|7.9K
|USDJPY
|2.5K
|EURGBP
|10K
|USDCAD
|9.6K
|AUDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|2.6K
|AUDNZD
|1.5K
|USDCHF
|76
|WS30
|-200
|GDAXI
|2.9K
|EURJPY
|-218
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 110.91 USD
Worst Trade: -1 021 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +539.50 USD
Massima perdita consecutiva: -169.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.77 × 132
|
Darwinex-Live
|0.87 × 5246
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.04 × 433
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.48 × 31
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.00 × 37
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
