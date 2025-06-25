SegnaliSezioni
Rene Thristan Ferreira Da Silva

StratumTrading

Rene Thristan Ferreira Da Silva
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
25 (49.01%)
Loss Trade:
26 (50.98%)
Best Trade:
24.96 USD
Worst Trade:
-41.28 USD
Profitto lordo:
217.92 USD (6 870 pips)
Perdita lorda:
-375.38 USD (9 048 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (72.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.48 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
0.70%
Massimo carico di deposito:
50.07%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
20 (39.22%)
Short Trade:
31 (60.78%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-3.09 USD
Profitto medio:
8.72 USD
Perdita media:
-14.44 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-154.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.16 USD (10)
Crescita mensile:
-23.99%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.46 USD
Massimale:
239.18 USD (131.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.46% (239.18 USD)
Per equità:
10.08% (10.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -157
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.96 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +72.48 USD
Massima perdita consecutiva: -154.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔶 Stratum Trading Robot AI – Connettiti all’oro con semplicità e profitto

Scopri la potenza di Stratum Trading Robot AI!

Con pochi clic colleghi il tuo conto e segui i risultati in tempo reale direttamente dal tuo smartphone. Nessuna configurazione complicata, nessuna competenza tecnica richiesta, nessun bisogno di VPS — tutto è automatizzato, sicuro ed efficiente.

Questo sistema è progettato specificamente per operare su XAUUSD (oro), utilizzando un’intelligenza artificiale avanzata in grado di identificare ed eseguire le migliori opportunità di mercato con precisione e costanza.

💡 Perché scegliere Stratum?

✔️ Risultati consistenti grazie ad algoritmi intelligenti
✔️ Facile da usare, anche senza esperienza tecnica
✔️ Massima trasparenza: monitora tutto in tempo reale
✔️ Testato, approvato e pronto all’uso

Dì addio a strategie manuali e metodi superati. Stratum fa il lavoro al posto tuo — mentre tu osservi la crescita del tuo capitale in tutta tranquillità.

🔐 Sicurezza. Semplicità. Prestazioni.

Stratum, la macchina del profitto intoccabile.


