SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DiabloTrade JPY FX 100K
Alno Markets Ltd

DiabloTrade JPY FX 100K

Alno Markets Ltd
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
902
Profit Trade:
686 (76.05%)
Loss Trade:
216 (23.95%)
Best Trade:
727.31 USD
Worst Trade:
-831.08 USD
Profitto lordo:
34 104.46 USD (141 407 pips)
Perdita lorda:
-18 041.97 USD (55 294 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (5 459.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 459.02 USD (66)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
97.22%
Massimo carico di deposito:
92.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.74
Long Trade:
378 (41.91%)
Short Trade:
524 (58.09%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
17.81 USD
Profitto medio:
49.71 USD
Perdita media:
-83.53 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 270.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 270.70 USD (15)
Crescita mensile:
8.72%
Previsione annuale:
105.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
812.39 USD
Massimale:
4 295.01 USD (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.99% (4 316.26 USD)
Per equità:
18.81% (19 267.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 491
EURJPY 385
XAUUSD 26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 9.3K
EURJPY 6.2K
XAUUSD 595
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 55K
EURJPY 32K
XAUUSD -994
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +727.31 USD
Worst Trade: -831 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +5 459.02 USD
Massima perdita consecutiva: -4 270.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.40 × 275
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.12 × 75
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FPMarkets-Live
6.54 × 37
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 17:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DiabloTrade JPY FX 100K
99USD al mese
16%
0
0
USD
116K
USD
14
99%
902
76%
97%
1.89
17.81
USD
19%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.