Trade:
902
Profit Trade:
686 (76.05%)
Loss Trade:
216 (23.95%)
Best Trade:
727.31 USD
Worst Trade:
-831.08 USD
Profitto lordo:
34 104.46 USD (141 407 pips)
Perdita lorda:
-18 041.97 USD (55 294 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (5 459.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 459.02 USD (66)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
97.22%
Massimo carico di deposito:
92.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.74
Long Trade:
378 (41.91%)
Short Trade:
524 (58.09%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
17.81 USD
Profitto medio:
49.71 USD
Perdita media:
-83.53 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 270.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 270.70 USD (15)
Crescita mensile:
8.72%
Previsione annuale:
105.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
812.39 USD
Massimale:
4 295.01 USD (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.99% (4 316.26 USD)
Per equità:
18.81% (19 267.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|491
|EURJPY
|385
|XAUUSD
|26
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|9.3K
|EURJPY
|6.2K
|XAUUSD
|595
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|55K
|EURJPY
|32K
|XAUUSD
|-994
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +727.31 USD
Worst Trade: -831 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +5 459.02 USD
Massima perdita consecutiva: -4 270.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.40 × 275
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|1.75 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.19 × 59
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.12 × 75
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
