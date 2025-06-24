- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 152
Profit Trade:
738 (64.06%)
Loss Trade:
414 (35.94%)
Best Trade:
1 408.80 USD
Worst Trade:
-1 646.28 USD
Profitto lordo:
35 933.71 USD (550 370 pips)
Perdita lorda:
-26 022.88 USD (371 136 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (132.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 511.79 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
89.23%
Massimo carico di deposito:
23.11%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
679 (58.94%)
Short Trade:
473 (41.06%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
8.60 USD
Profitto medio:
48.69 USD
Perdita media:
-62.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-132.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 646.28 USD (1)
Crescita mensile:
91.77%
Previsione annuale:
1 113.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
510.06 USD
Massimale:
6 987.76 USD (37.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.41% (6 987.76 USD)
Per equità:
7.14% (870.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|612
|EURUSD
|261
|GBPUSD
|192
|XTIUSD
|40
|USDJPY
|30
|XAGUSD
|13
|USDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|116
|GBPUSD
|520
|XTIUSD
|-1.2K
|USDJPY
|42
|XAGUSD
|134
|USDCAD
|-35
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|172K
|EURUSD
|454
|GBPUSD
|4.8K
|XTIUSD
|47
|USDJPY
|1K
|XAGUSD
|1.7K
|USDCAD
|-437
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 408.80 USD
Worst Trade: -1 646 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +132.98 USD
Massima perdita consecutiva: -132.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 24
|5.70 × 10
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
99%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
23
99%
1 152
64%
89%
1.38
8.60
USD
USD
28%
1:100