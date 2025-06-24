SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tmma
Bing Chen

Tmma

Bing Chen
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 99%
TradeMaxGlobal-Live9
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 152
Profit Trade:
738 (64.06%)
Loss Trade:
414 (35.94%)
Best Trade:
1 408.80 USD
Worst Trade:
-1 646.28 USD
Profitto lordo:
35 933.71 USD (550 370 pips)
Perdita lorda:
-26 022.88 USD (371 136 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (132.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 511.79 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
89.23%
Massimo carico di deposito:
23.11%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
679 (58.94%)
Short Trade:
473 (41.06%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
8.60 USD
Profitto medio:
48.69 USD
Perdita media:
-62.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-132.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 646.28 USD (1)
Crescita mensile:
91.77%
Previsione annuale:
1 113.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
510.06 USD
Massimale:
6 987.76 USD (37.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.41% (6 987.76 USD)
Per equità:
7.14% (870.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 612
EURUSD 261
GBPUSD 192
XTIUSD 40
USDJPY 30
XAGUSD 13
USDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10K
EURUSD 116
GBPUSD 520
XTIUSD -1.2K
USDJPY 42
XAGUSD 134
USDCAD -35
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 172K
EURUSD 454
GBPUSD 4.8K
XTIUSD 47
USDJPY 1K
XAGUSD 1.7K
USDCAD -437
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 408.80 USD
Worst Trade: -1 646 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +132.98 USD
Massima perdita consecutiva: -132.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 24
5.70 × 10
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 15:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 10:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tmma
999USD al mese
99%
0
0
USD
13K
USD
23
99%
1 152
64%
89%
1.38
8.60
USD
28%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.