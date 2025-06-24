- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 235
Profit Trade:
873 (70.68%)
Loss Trade:
362 (29.31%)
Best Trade:
178.73 USD
Worst Trade:
-236.99 USD
Profitto lordo:
25 974.35 USD (457 882 pips)
Perdita lorda:
-15 455.13 USD (241 838 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (2 554.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 554.35 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
98.92%
Massimo carico di deposito:
19.63%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
720 (58.30%)
Short Trade:
515 (41.70%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
8.52 USD
Profitto medio:
29.75 USD
Perdita media:
-42.69 USD
Massime perdite consecutive:
86 (-3 319.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 319.49 USD (86)
Crescita mensile:
6.09%
Previsione annuale:
73.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
216.34 USD
Massimale:
4 241.27 USD (11.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.83% (4 241.27 USD)
Per equità:
48.58% (16 144.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|932
|EURUSD
|303
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|8.4K
|EURUSD
|2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|178K
|EURUSD
|38K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +178.73 USD
Worst Trade: -237 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 86
Massimo profitto consecutivo: +2 554.35 USD
Massima perdita consecutiva: -3 319.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
154 più
EA to trade EU and GU pairs. Hedging. Trailing. SL
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
35%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
14
100%
1 235
70%
99%
1.68
8.52
USD
USD
49%
1:500