Chris Janto

GOLD MASTER

Chris Janto
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 123 USD al mese
crescita dal 2025 43%
XMGlobal-Real 13
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
27 (71.05%)
Loss Trade:
11 (28.95%)
Best Trade:
0.41 USD
Worst Trade:
-0.54 USD
Profitto lordo:
9.91 USD (9 915 pips)
Perdita lorda:
-5.62 USD (5 609 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
1.04%
Massimo carico di deposito:
16.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
3.25
Long Trade:
38 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.37 USD
Perdita media:
-0.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.04 USD (2)
Crescita mensile:
3.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
1.32 USD (8.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.66% (1.32 USD)
Per equità:
3.73% (0.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.41 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Available at Exness Copy-Trade with performance rate % instead off monthly subs. 
Detail at Gold Master Channel

This signal for proven history and trade statistics exact same trades between XM and Exness

Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.79% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 07:35
Share of trading days is too low
2025.08.01 06:28
Share of trading days is too low
2025.07.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 06:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 08:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 08:19
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.54% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 07:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
