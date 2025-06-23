SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Vuong pham 2
Dac Tuyen Vuong

Vuong pham 2

Dac Tuyen Vuong
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 95%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 055
Profit Trade:
763 (72.32%)
Loss Trade:
292 (27.68%)
Best Trade:
764.10 USD
Worst Trade:
-319.20 USD
Profitto lordo:
31 541.19 USD (236 665 pips)
Perdita lorda:
-15 845.19 USD (197 566 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (285.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
983.78 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
57.74%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.46
Long Trade:
599 (56.78%)
Short Trade:
456 (43.22%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
14.88 USD
Profitto medio:
41.34 USD
Perdita media:
-54.26 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-270.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 063.06 USD (10)
Crescita mensile:
28.70%
Previsione annuale:
347.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 633.32 USD
Massimale:
2 104.95 USD (10.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.28% (2 104.95 USD)
Per equità:
35.02% (9 756.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 292
AUDCAD 227
EURUSD 202
XAUUSD 169
USDCAD 165
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 4.8K
AUDCAD 3K
EURUSD 3K
XAUUSD 2.8K
USDCAD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -6.9K
AUDCAD 31K
EURUSD -36
XAUUSD 5.7K
USDCAD 9.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +764.10 USD
Worst Trade: -319 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +285.88 USD
Massima perdita consecutiva: -270.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KohleCapitalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Bot Auto trade FX.
Non ci sono recensioni
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

