- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
52 (85.24%)
Loss Trade:
9 (14.75%)
Best Trade:
6.88 EUR
Worst Trade:
-19.04 EUR
Profitto lordo:
52.94 EUR (5 337 pips)
Perdita lorda:
-67.57 EUR (4 313 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (27.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.16 EUR (22)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.11%
Massimo carico di deposito:
34.95%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
34 (55.74%)
Short Trade:
27 (44.26%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.24 EUR
Profitto medio:
1.02 EUR
Perdita media:
-7.51 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-23.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-23.49 EUR (2)
Crescita mensile:
-15.25%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.28 EUR
Massimale:
26.76 EUR (26.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.24% (26.63 EUR)
Per equità:
16.88% (16.35 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.88 EUR
Worst Trade: -19 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -23.49 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Live trading from EA “Golden US Nights MT5” from 06.23.2025.
