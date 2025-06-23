SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Golden US Session MT5
Daniela Elsner

Golden US Session MT5

Daniela Elsner
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
52 (85.24%)
Loss Trade:
9 (14.75%)
Best Trade:
6.88 EUR
Worst Trade:
-19.04 EUR
Profitto lordo:
52.94 EUR (5 337 pips)
Perdita lorda:
-67.57 EUR (4 313 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (27.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.16 EUR (22)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.11%
Massimo carico di deposito:
34.95%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
34 (55.74%)
Short Trade:
27 (44.26%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.24 EUR
Profitto medio:
1.02 EUR
Perdita media:
-7.51 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-23.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-23.49 EUR (2)
Crescita mensile:
-15.25%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.28 EUR
Massimale:
26.76 EUR (26.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.24% (26.63 EUR)
Per equità:
16.88% (16.35 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.88 EUR
Worst Trade: -19 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -23.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Live trading from EA “Golden US Nights MT5” from 06.23.2025.
Non ci sono recensioni
2025.09.02 16:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 14:40
Share of trading days is too low
2025.06.24 14:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 14:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.23 15:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
