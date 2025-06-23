SegnaliSezioni
Feri Nurviana

PeyFX190

Feri Nurviana
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
474
Profit Trade:
263 (55.48%)
Loss Trade:
211 (44.51%)
Best Trade:
250.26 USD
Worst Trade:
-924.48 USD
Profitto lordo:
2 575.92 USD (14 561 960 pips)
Perdita lorda:
-2 378.75 USD (969 210 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (54.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
416.09 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
16.71%
Massimo carico di deposito:
27.98%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
177 (37.34%)
Short Trade:
297 (62.66%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
9.79 USD
Perdita media:
-11.27 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-17.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-924.48 USD (1)
Crescita mensile:
-3.35%
Previsione annuale:
-40.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
238.99 USD
Massimale:
1 164.55 USD (42.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.03% (1 164.55 USD)
Per equità:
35.56% (949.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 443
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURUSD 2
US30 1
DXY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
BTCUSD 8
ETHUSD 3
EURUSD 4
US30 0
DXY 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -51K
BTCUSD 228K
ETHUSD 3K
EURUSD 29
US30 -240
DXY 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +250.26 USD
Worst Trade: -924 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.47 USD
Massima perdita consecutiva: -17.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real6
0.85 × 105
Exness-MT5Real7
1.13 × 191
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 125
Exness-MT5Real15
3.30 × 160
RoboForex-Pro
3.86 × 116
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
15.80 × 15
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 07:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 21:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 11:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PeyFX190
30USD al mese
16%
0
0
USD
662
USD
12
0%
474
55%
17%
1.08
0.42
USD
45%
1:100
