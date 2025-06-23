- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
474
Profit Trade:
263 (55.48%)
Loss Trade:
211 (44.51%)
Best Trade:
250.26 USD
Worst Trade:
-924.48 USD
Profitto lordo:
2 575.92 USD (14 561 960 pips)
Perdita lorda:
-2 378.75 USD (969 210 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (54.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
416.09 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
16.71%
Massimo carico di deposito:
27.98%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
177 (37.34%)
Short Trade:
297 (62.66%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
9.79 USD
Perdita media:
-11.27 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-17.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-924.48 USD (1)
Crescita mensile:
-3.35%
Previsione annuale:
-40.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
238.99 USD
Massimale:
1 164.55 USD (42.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.03% (1 164.55 USD)
Per equità:
35.56% (949.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|443
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|3
|EURUSD
|2
|US30
|1
|DXY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|3
|EURUSD
|4
|US30
|0
|DXY
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-51K
|BTCUSD
|228K
|ETHUSD
|3K
|EURUSD
|29
|US30
|-240
|DXY
|48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +250.26 USD
Worst Trade: -924 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.47 USD
Massima perdita consecutiva: -17.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|0.85 × 105
|
Exness-MT5Real7
|1.13 × 191
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 125
|
Exness-MT5Real15
|3.30 × 160
|
RoboForex-Pro
|3.86 × 116
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.80 × 15
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
662
USD
USD
12
0%
474
55%
17%
1.08
0.42
USD
USD
45%
1:100