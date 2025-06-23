SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mandiri trade
Donal Eka Putra

Mandiri trade

Donal Eka Putra
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 86%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
55 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
21.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
272.90 USD (30 314 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
55 (272.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
272.90 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
89.08%
Massimo carico di deposito:
3.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
48 (87.27%)
Short Trade:
7 (12.73%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.96 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.13%
Previsione annuale:
135.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
64.44% (369.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 40
GBPUSD_MRG 3
USDJPY_MRG 3
EURJPY_MRG 3
EURUSD_MRG 2
GBPJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 238
GBPUSD_MRG 5
USDJPY_MRG 11
EURJPY_MRG 8
EURUSD_MRG 1
GBPJPY_MRG 7
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 25K
GBPUSD_MRG 483
USDJPY_MRG 1.6K
EURJPY_MRG 1.3K
EURUSD_MRG 131
GBPJPY_MRG 1K
CADJPY_MRG 578
CHFJPY_MRG 108
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +272.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.08 03:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 07:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.23 06:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.16 06:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 23:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.07 23:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 06:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 13:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
