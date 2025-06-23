- Crescita
Trade:
55
Profit Trade:
55 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
21.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
272.90 USD (30 314 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
55 (272.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
272.90 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
89.08%
Massimo carico di deposito:
3.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
48 (87.27%)
Short Trade:
7 (12.73%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.96 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.13%
Previsione annuale:
135.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
64.44% (369.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|40
|GBPUSD_MRG
|3
|USDJPY_MRG
|3
|EURJPY_MRG
|3
|EURUSD_MRG
|2
|GBPJPY_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|1
|CHFJPY_MRG
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|238
|GBPUSD_MRG
|5
|USDJPY_MRG
|11
|EURJPY_MRG
|8
|EURUSD_MRG
|1
|GBPJPY_MRG
|7
|CADJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|25K
|GBPUSD_MRG
|483
|USDJPY_MRG
|1.6K
|EURJPY_MRG
|1.3K
|EURUSD_MRG
|131
|GBPJPY_MRG
|1K
|CADJPY_MRG
|578
|CHFJPY_MRG
|108
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +272.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
