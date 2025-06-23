SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gemogi Low Risk
Henry Denata

Gemogi Low Risk

Henry Denata
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 47%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
513
Profit Trade:
366 (71.34%)
Loss Trade:
147 (28.65%)
Best Trade:
6 507.54 USD
Worst Trade:
-369.49 USD
Profitto lordo:
55 614.86 USD (955 140 pips)
Perdita lorda:
-9 006.06 USD (742 602 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (12 192.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 192.13 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
21.92%
Massimo carico di deposito:
93.39%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
16.33
Long Trade:
222 (43.27%)
Short Trade:
291 (56.73%)
Fattore di profitto:
6.18
Profitto previsto:
90.86 USD
Profitto medio:
151.95 USD
Perdita media:
-61.27 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 176.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 853.89 USD (10)
Crescita mensile:
8.91%
Previsione annuale:
108.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 853.89 USD (2.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.17% (2 853.89 USD)
Per equità:
35.15% (48 089.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 250
US30 233
GBPJPY 26
archived 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 22K
US30 17K
GBPJPY 75
archived 7.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
US30 194K
GBPJPY 486
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 507.54 USD
Worst Trade: -369 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +12 192.13 USD
Massima perdita consecutiva: -1 176.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
GQCapital-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FBS-Real-4
0.00 × 1
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
Weltrade-Live
0.00 × 436
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 19
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 98
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 23:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.88% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 18:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 07:20
Share of trading days is too low
2025.06.24 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 10:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 10:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 10:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 10:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.