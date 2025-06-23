- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
513
Profit Trade:
366 (71.34%)
Loss Trade:
147 (28.65%)
Best Trade:
6 507.54 USD
Worst Trade:
-369.49 USD
Profitto lordo:
55 614.86 USD (955 140 pips)
Perdita lorda:
-9 006.06 USD (742 602 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (12 192.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 192.13 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
21.92%
Massimo carico di deposito:
93.39%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
16.33
Long Trade:
222 (43.27%)
Short Trade:
291 (56.73%)
Fattore di profitto:
6.18
Profitto previsto:
90.86 USD
Profitto medio:
151.95 USD
Perdita media:
-61.27 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 176.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 853.89 USD (10)
Crescita mensile:
8.91%
Previsione annuale:
108.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 853.89 USD (2.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.17% (2 853.89 USD)
Per equità:
35.15% (48 089.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|US30
|233
|GBPJPY
|26
|archived
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22K
|US30
|17K
|GBPJPY
|75
|archived
|7.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|US30
|194K
|GBPJPY
|486
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 507.54 USD
Worst Trade: -369 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +12 192.13 USD
Massima perdita consecutiva: -1 176.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GQCapital-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
Weltrade-Live
|0.00 × 436
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 19
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 98
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
