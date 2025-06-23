- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
195 (80.91%)
Loss Trade:
46 (19.09%)
Best Trade:
167.66 USD
Worst Trade:
-104.19 USD
Profitto lordo:
3 710.59 USD (49 099 pips)
Perdita lorda:
-1 055.22 USD (22 514 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (402.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
427.57 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
95.52%
Massimo carico di deposito:
52.11%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
19.49
Long Trade:
197 (81.74%)
Short Trade:
44 (18.26%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
11.02 USD
Profitto medio:
19.03 USD
Perdita media:
-22.94 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-136.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.25 USD (2)
Crescita mensile:
36.87%
Previsione annuale:
447.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
136.25 USD (7.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.92% (58.28 USD)
Per equità:
60.70% (1 283.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|42
|EURCAD+
|32
|CADJPY+
|27
|EURJPY+
|19
|NZDJPY+
|16
|GBPJPY+
|15
|EURNZD+
|15
|GBPNZD+
|14
|GBPAUD+
|12
|AUDJPY+
|12
|USDCAD+
|5
|NZDUSD+
|5
|AUDNZD+
|5
|EURAUD+
|5
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|AUDCAD+
|2
|GBPCHF+
|2
|AUDUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|CADCHF+
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY+
|491
|EURCAD+
|385
|CADJPY+
|283
|EURJPY+
|117
|NZDJPY+
|140
|GBPJPY+
|79
|EURNZD+
|313
|GBPNZD+
|330
|GBPAUD+
|92
|AUDJPY+
|152
|USDCAD+
|7
|NZDUSD+
|17
|AUDNZD+
|57
|EURAUD+
|36
|GBPCAD+
|16
|USDJPY+
|30
|NZDCAD+
|21
|AUDCAD+
|18
|GBPCHF+
|34
|AUDUSD+
|15
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY+
|6.9K
|EURCAD+
|4.8K
|CADJPY+
|3K
|EURJPY+
|1.3K
|NZDJPY+
|1.6K
|GBPJPY+
|325
|EURNZD+
|1.8K
|GBPNZD+
|1.5K
|GBPAUD+
|-172
|AUDJPY+
|2.3K
|USDCAD+
|-524
|NZDUSD+
|88
|AUDNZD+
|1.4K
|EURAUD+
|-37
|GBPCAD+
|457
|USDJPY+
|253
|NZDCAD+
|419
|AUDCAD+
|494
|GBPCHF+
|160
|AUDUSD+
|134
|EURUSD+
|331
|CADCHF+
|63
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +167.66 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +402.87 USD
Massima perdita consecutiva: -136.25 USD
