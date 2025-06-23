SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HKer3 Ai On Macd off copy lv1 on prof
Sik Keung Lee

HKer3 Ai On Macd off copy lv1 on prof

Sik Keung Lee
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 464%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
195 (80.91%)
Loss Trade:
46 (19.09%)
Best Trade:
167.66 USD
Worst Trade:
-104.19 USD
Profitto lordo:
3 710.59 USD (49 099 pips)
Perdita lorda:
-1 055.22 USD (22 514 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (402.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
427.57 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
95.52%
Massimo carico di deposito:
52.11%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
19.49
Long Trade:
197 (81.74%)
Short Trade:
44 (18.26%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
11.02 USD
Profitto medio:
19.03 USD
Perdita media:
-22.94 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-136.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.25 USD (2)
Crescita mensile:
36.87%
Previsione annuale:
447.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
136.25 USD (7.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.92% (58.28 USD)
Per equità:
60.70% (1 283.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY+ 42
EURCAD+ 32
CADJPY+ 27
EURJPY+ 19
NZDJPY+ 16
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
AUDNZD+ 5
EURAUD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 2
GBPCHF+ 2
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY+ 491
EURCAD+ 385
CADJPY+ 283
EURJPY+ 117
NZDJPY+ 140
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
AUDNZD+ 57
EURAUD+ 36
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
AUDCAD+ 18
GBPCHF+ 34
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY+ 6.9K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3K
EURJPY+ 1.3K
NZDJPY+ 1.6K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
AUDNZD+ 1.4K
EURAUD+ -37
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
AUDCAD+ 494
GBPCHF+ 160
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.66 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +402.87 USD
Massima perdita consecutiva: -136.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
