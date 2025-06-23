- Crescita
Trade:
1 730
Profit Trade:
1 039 (60.05%)
Loss Trade:
691 (39.94%)
Best Trade:
413.61 EUR
Worst Trade:
-552.12 EUR
Profitto lordo:
39 029.17 EUR (1 830 297 pips)
Perdita lorda:
-49 142.30 EUR (2 090 826 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (1 962.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 962.61 EUR (34)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
28.86%
Massimo carico di deposito:
33.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
951 (54.97%)
Short Trade:
779 (45.03%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-5.85 EUR
Profitto medio:
37.56 EUR
Perdita media:
-71.12 EUR
Massime perdite consecutive:
28 (-2 850.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 850.30 EUR (28)
Crescita mensile:
-18.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 184.85 EUR
Massimale:
12 216.20 EUR (45.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.98% (12 216.20 EUR)
Per equità:
4.83% (1 023.68 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|634
|US30
|573
|DE40
|461
|US500
|41
|XTIUSD
|21
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|-7.8K
|US30
|-3.9K
|DE40
|-368
|US500
|177
|XTIUSD
|341
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|-119K
|US30
|-110K
|DE40
|-38K
|US500
|5.6K
|XTIUSD
|43
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.38 × 47
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.44 × 255
|
FusionMarkets-Live
|12.00 × 31
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.36 × 783
INDIEBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Indices (US30 / NAS100 / SP500 / DE40) on all timeframes, long and short including hedging.
