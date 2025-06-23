SegnaliSezioni
CHECKMARK GmbH

INDIEBAG

CHECKMARK GmbH
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -37%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 730
Profit Trade:
1 039 (60.05%)
Loss Trade:
691 (39.94%)
Best Trade:
413.61 EUR
Worst Trade:
-552.12 EUR
Profitto lordo:
39 029.17 EUR (1 830 297 pips)
Perdita lorda:
-49 142.30 EUR (2 090 826 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (1 962.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 962.61 EUR (34)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
28.86%
Massimo carico di deposito:
33.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
951 (54.97%)
Short Trade:
779 (45.03%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-5.85 EUR
Profitto medio:
37.56 EUR
Perdita media:
-71.12 EUR
Massime perdite consecutive:
28 (-2 850.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 850.30 EUR (28)
Crescita mensile:
-18.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 184.85 EUR
Massimale:
12 216.20 EUR (45.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.98% (12 216.20 EUR)
Per equità:
4.83% (1 023.68 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 634
US30 573
DE40 461
US500 41
XTIUSD 21
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC -7.8K
US30 -3.9K
DE40 -368
US500 177
XTIUSD 341
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC -119K
US30 -110K
DE40 -38K
US500 5.6K
XTIUSD 43
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +413.61 EUR
Worst Trade: -552 EUR
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +1 962.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 850.30 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
6.38 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
9.44 × 255
FusionMarkets-Live
12.00 × 31
ICMarketsSC-MT5-2
13.36 × 783
INDIEBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Indices (US30 / NAS100 / SP500 / DE40) on all timeframes, long and short including hedging.


Non ci sono recensioni
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 17:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 06:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 11:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 12:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 13:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
