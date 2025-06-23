SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLDBAG
CHECKMARK GmbH

GOLDBAG

CHECKMARK GmbH
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 375
Profit Trade:
3 580 (81.82%)
Loss Trade:
795 (18.17%)
Best Trade:
659.18 EUR
Worst Trade:
-1 403.22 EUR
Profitto lordo:
81 534.74 EUR (980 040 pips)
Perdita lorda:
-68 045.81 EUR (735 204 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (1 819.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 453.07 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
97.47%
Massimo carico di deposito:
27.17%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
374
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
3 126 (71.45%)
Short Trade:
1 249 (28.55%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
3.08 EUR
Profitto medio:
22.78 EUR
Perdita media:
-85.59 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-101.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 760.95 EUR (17)
Crescita mensile:
47.29%
Previsione annuale:
573.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 984.86 EUR
Massimale:
13 571.17 EUR (39.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.11% (12 982.03 EUR)
Per equità:
42.80% (9 548.47 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4277
XTIUSD 86
XAUEUR 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13K
XTIUSD 2.4K
XAUEUR 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 239K
XTIUSD 1.8K
XAUEUR 3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +659.18 EUR
Worst Trade: -1 403 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +1 819.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -101.88 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.74 × 5955
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
3.08 × 364
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5
3.17 × 157
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
GOLDBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Gold and Crude Oil on all timeframes, long and short, including hedging.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 22:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 22:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 21:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
