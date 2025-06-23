- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 375
Profit Trade:
3 580 (81.82%)
Loss Trade:
795 (18.17%)
Best Trade:
659.18 EUR
Worst Trade:
-1 403.22 EUR
Profitto lordo:
81 534.74 EUR (980 040 pips)
Perdita lorda:
-68 045.81 EUR (735 204 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (1 819.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 453.07 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
97.47%
Massimo carico di deposito:
27.17%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
374
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
3 126 (71.45%)
Short Trade:
1 249 (28.55%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
3.08 EUR
Profitto medio:
22.78 EUR
Perdita media:
-85.59 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-101.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 760.95 EUR (17)
Crescita mensile:
47.29%
Previsione annuale:
573.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 984.86 EUR
Massimale:
13 571.17 EUR (39.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.11% (12 982.03 EUR)
Per equità:
42.80% (9 548.47 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4277
|XTIUSD
|86
|XAUEUR
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|XTIUSD
|2.4K
|XAUEUR
|224
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|239K
|XTIUSD
|1.8K
|XAUEUR
|3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +659.18 EUR
Worst Trade: -1 403 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +1 819.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -101.88 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.74 × 5955
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|3.08 × 364
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICMarketsSC-MT5
|3.17 × 157
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
59 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
GOLDBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Gold and Crude Oil on all timeframes, long and short, including hedging.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
34K
EUR
EUR
14
99%
4 375
81%
97%
1.19
3.08
EUR
EUR
43%
1:500