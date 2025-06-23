- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 623
Profit Trade:
4 526 (68.33%)
Loss Trade:
2 097 (31.66%)
Best Trade:
671.98 EUR
Worst Trade:
-318.15 EUR
Profitto lordo:
20 222.07 EUR (78 491 491 pips)
Perdita lorda:
-15 702.01 EUR (88 823 375 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (483.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
742.55 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
87.69%
Massimo carico di deposito:
8.46%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
357
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.51
Long Trade:
3 282 (49.55%)
Short Trade:
3 341 (50.45%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.68 EUR
Profitto medio:
4.47 EUR
Perdita media:
-7.49 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-200.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-820.38 EUR (4)
Crescita mensile:
8.81%
Previsione annuale:
106.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.59 EUR
Massimale:
820.38 EUR (8.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.51% (644.44 EUR)
Per equità:
25.47% (2 859.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6600
|XAUUSD
|20
|AUDNZD
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|5.1K
|XAUUSD
|12
|AUDNZD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-10M
|XAUUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-193
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +671.98 EUR
Worst Trade: -318 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +483.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -200.41 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|1.50 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.93 × 67
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|7.45 × 117
