Segnali / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 002
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 002

Ladislav Bastrnak
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 40%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 936
Profit Trade:
4 756 (68.56%)
Loss Trade:
2 180 (31.43%)
Best Trade:
638.30 USD
Worst Trade:
-280.00 USD
Profitto lordo:
34 274.82 USD (86 355 902 pips)
Perdita lorda:
-24 696.86 USD (94 441 902 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (726.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
726.57 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
92.60%
Massimo carico di deposito:
2.60%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
331
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.96
Long Trade:
3 499 (50.45%)
Short Trade:
3 437 (49.55%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
7.21 USD
Perdita media:
-11.33 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-461.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-903.50 USD (8)
Crescita mensile:
5.87%
Previsione annuale:
71.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 377.11 USD (6.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.69% (803.82 USD)
Per equità:
12.36% (2 113.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 6936
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 9.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -8M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +638.30 USD
Worst Trade: -280 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +726.57 USD
Massima perdita consecutiva: -461.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.03 22:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
