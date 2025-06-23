SegnaliSezioni
Cyril Gross

DIDISIGNAUX gold

Cyril Gross
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -54%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
32 (91.42%)
Loss Trade:
3 (8.57%)
Best Trade:
7.69 EUR
Worst Trade:
-55.87 EUR
Profitto lordo:
66.27 EUR (5 423 pips)
Perdita lorda:
-56.01 EUR (3 200 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (25.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
25.11 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
2.14%
Massimo carico di deposito:
69.29%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
20 (57.14%)
Short Trade:
15 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.29 EUR
Profitto medio:
2.07 EUR
Perdita media:
-18.67 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-55.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-55.87 EUR (1)
Crescita mensile:
31.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.85 EUR
Massimale:
55.87 EUR (29.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.59% (55.87 EUR)
Per equità:
76.11% (54.11 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 32
EURUSD.s 2
USDJPY.s 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 1
EURUSD.s 8
USDJPY.s 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 2K
EURUSD.s 159
USDJPY.s 100
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.69 EUR
Worst Trade: -56 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -55.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

⚠️ Risk Warning and Liability Disclaimer

I am not a licensed financial advisor or a regulated portfolio manager. The trades shared on this copy trading account are based solely on my personal strategy, experience, and market analysis.

Anyone choosing to copy my trades does so voluntarily and at their own risk. I cannot be held liable for:

  • any potential financial losses,

  • past performance that does not guarantee future results,

  • improper risk management by the copier.

I strongly recommend that every copier:

  • assess their own risk tolerance,

  • maintain a diversified portfolio,

  • and never invest money they cannot afford to lose.

By using this copy trading service, you fully acknowledge and accept this disclaimer.


Non ci sono recensioni
2025.10.06 22:14
No swaps are charged
2025.10.06 22:14
No swaps are charged
2025.10.06 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 22:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 08:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
