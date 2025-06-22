- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
511
Profit Trade:
438 (85.71%)
Loss Trade:
73 (14.29%)
Best Trade:
35.10 USD
Worst Trade:
-23.80 USD
Profitto lordo:
2 700.48 USD (12 508 208 pips)
Perdita lorda:
-298.43 USD (429 780 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (474.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
474.22 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.20%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
53.94
Long Trade:
486 (95.11%)
Short Trade:
25 (4.89%)
Fattore di profitto:
9.05
Profitto previsto:
4.70 USD
Profitto medio:
6.17 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-33.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.48 USD (5)
Crescita mensile:
11.50%
Previsione annuale:
139.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
44.53 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.84% (30.06 USD)
Per equità:
38.76% (1 162.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|161
|ETHUSD
|144
|XAUUSD
|97
|XNGUSD
|58
|LTCUSD
|21
|XRPUSD
|14
|XTIUSD
|9
|BCHUSD
|4
|TONUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.1K
|ETHUSD
|825
|XAUUSD
|80
|XNGUSD
|271
|LTCUSD
|58
|XRPUSD
|25
|XTIUSD
|18
|BCHUSD
|4
|TONUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|11M
|ETHUSD
|764K
|XAUUSD
|11K
|XNGUSD
|2.7K
|LTCUSD
|58K
|XRPUSD
|51K
|XTIUSD
|179
|BCHUSD
|37K
|TONUSD
|-688
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.10 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +474.22 USD
Massima perdita consecutiva: -33.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 34
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
70 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
i am trading with crypto/gold. my trading strategy DCA, only buy trade no loss spot trading strategy.
Non ci sono recensioni