Mohammad Uzzal

Uzzal

Mohammad Uzzal
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 270%
FBS-Real-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
511
Profit Trade:
438 (85.71%)
Loss Trade:
73 (14.29%)
Best Trade:
35.10 USD
Worst Trade:
-23.80 USD
Profitto lordo:
2 700.48 USD (12 508 208 pips)
Perdita lorda:
-298.43 USD (429 780 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (474.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
474.22 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.20%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
53.94
Long Trade:
486 (95.11%)
Short Trade:
25 (4.89%)
Fattore di profitto:
9.05
Profitto previsto:
4.70 USD
Profitto medio:
6.17 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-33.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.48 USD (5)
Crescita mensile:
11.50%
Previsione annuale:
139.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
44.53 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.84% (30.06 USD)
Per equità:
38.76% (1 162.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 161
ETHUSD 144
XAUUSD 97
XNGUSD 58
LTCUSD 21
XRPUSD 14
XTIUSD 9
BCHUSD 4
TONUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.1K
ETHUSD 825
XAUUSD 80
XNGUSD 271
LTCUSD 58
XRPUSD 25
XTIUSD 18
BCHUSD 4
TONUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 11M
ETHUSD 764K
XAUUSD 11K
XNGUSD 2.7K
LTCUSD 58K
XRPUSD 51K
XTIUSD 179
BCHUSD 37K
TONUSD -688
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.10 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +474.22 USD
Massima perdita consecutiva: -33.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-8
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 34
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
70 più
i am trading with crypto/gold. my trading strategy DCA, only buy trade no loss spot trading strategy.
Non ci sono recensioni
2025.09.27 06:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 00:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
