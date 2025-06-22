SegnaliSezioni
Maksim Bodrov

MaxFinance2025

Maksim Bodrov
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -35%
AMarkets-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
322
Profit Trade:
288 (89.44%)
Loss Trade:
34 (10.56%)
Best Trade:
26.71 USD
Worst Trade:
-437.51 USD
Profitto lordo:
917.66 USD (180 789 pips)
Perdita lorda:
-1 091.77 USD (233 300 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (202.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.06 USD (58)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.84%
Massimo carico di deposito:
460.28%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
155 (48.14%)
Short Trade:
167 (51.86%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-32.11 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-873.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-873.31 USD (8)
Crescita mensile:
-62.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237.19 USD
Massimale:
917.75 USD (55.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.40% (918.31 USD)
Per equità:
91.75% (407.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 150
XAUUSD 132
ETHUSD 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 28
XAUUSD -155
ETHUSD -48
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2K
XAUUSD -11K
ETHUSD -44K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.71 USD
Worst Trade: -438 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +202.06 USD
Massima perdita consecutiva: -873.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
AMarkets-Real
2.85 × 3140
ForexClub-MT5 Real Server
3.07 × 123
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
RoboForex-Pro
7.00 × 20
Fewer words means more profit
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:100
2025.09.22 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 08:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 01:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 08:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 17:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 23:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 19:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
