Trade:
322
Profit Trade:
288 (89.44%)
Loss Trade:
34 (10.56%)
Best Trade:
26.71 USD
Worst Trade:
-437.51 USD
Profitto lordo:
917.66 USD (180 789 pips)
Perdita lorda:
-1 091.77 USD (233 300 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (202.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.06 USD (58)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.84%
Massimo carico di deposito:
460.28%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
155 (48.14%)
Short Trade:
167 (51.86%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-32.11 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-873.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-873.31 USD (8)
Crescita mensile:
-62.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237.19 USD
Massimale:
917.75 USD (55.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.40% (918.31 USD)
Per equità:
91.75% (407.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|150
|XAUUSD
|132
|ETHUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|28
|XAUUSD
|-155
|ETHUSD
|-48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2K
|XAUUSD
|-11K
|ETHUSD
|-44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.71 USD
Worst Trade: -438 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +202.06 USD
Massima perdita consecutiva: -873.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 29
|
PhillipFutures-Server
|1.50 × 8
|
AMarkets-Real
|2.85 × 3140
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.07 × 123
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|3.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 20
