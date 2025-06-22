- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
20 (40.00%)
Loss Trade:
30 (60.00%)
Best Trade:
60.38 USD
Worst Trade:
-30.30 USD
Profitto lordo:
548.16 USD (48 797 pips)
Perdita lorda:
-525.54 USD (42 011 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (114.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
26.40%
Massimo carico di deposito:
22.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
30 (60.00%)
Short Trade:
20 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
27.41 USD
Perdita media:
-17.52 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-102.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-165.81 USD (6)
Crescita mensile:
-9.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.70 USD
Massimale:
188.81 USD (73.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.42% (188.81 USD)
Per equità:
28.08% (28.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|0
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-48
|GBPJPY
|-18
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.38 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +114.00 USD
Massima perdita consecutiva: -102.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 17
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.07 × 153
|
Tickmill-Live05
|0.24 × 535
|
ICMarketsSC-Live23
|0.28 × 58
Your profit potential is 25 - 30% per month with annual book closing, the minimum capital for the method I use is $300 with a lot of 0.01
