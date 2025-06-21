- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 917
Profit Trade:
2 496 (85.56%)
Loss Trade:
421 (14.43%)
Best Trade:
877.64 EUR
Worst Trade:
-773.82 EUR
Profitto lordo:
47 305.71 EUR (477 937 pips)
Perdita lorda:
-43 320.19 EUR (471 179 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (916.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 057.57 EUR (56)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
87.42%
Massimo carico di deposito:
11.21%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
193
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
1 605 (55.02%)
Short Trade:
1 312 (44.98%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.37 EUR
Profitto medio:
18.95 EUR
Perdita media:
-102.90 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-17.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 132.74 EUR (10)
Crescita mensile:
-7.09%
Previsione annuale:
-85.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 206.03 EUR
Massimale:
4 134.34 EUR (12.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.65% (4 150.17 EUR)
Per equità:
20.60% (5 672.27 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1752
|EURUSD
|370
|USDJPY
|175
|USTEC
|98
|US30
|73
|XAUUSD
|70
|USDCAD
|44
|NZDCAD
|44
|AUDCAD
|43
|AUDJPY
|37
|GBPJPY
|32
|EURJPY
|29
|USDCHF
|28
|AUDUSD
|27
|US500
|24
|CADJPY
|20
|AUDCHF
|13
|GBPAUD
|8
|NZDUSD
|7
|EURGBP
|5
|EURCHF
|5
|AUDNZD
|4
|USDSGD
|4
|EURCAD
|2
|BTCUSD
|2
|EURNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|5.5K
|USDJPY
|-256
|USTEC
|-1.5K
|US30
|800
|XAUUSD
|-2.2K
|USDCAD
|277
|NZDCAD
|333
|AUDCAD
|-294
|AUDJPY
|-912
|GBPJPY
|-1.7K
|EURJPY
|1.5K
|USDCHF
|-89
|AUDUSD
|-50
|US500
|46
|CADJPY
|-162
|AUDCHF
|-107
|GBPAUD
|-118
|NZDUSD
|386
|EURGBP
|-88
|EURCHF
|57
|AUDNZD
|-12
|USDSGD
|-128
|EURCAD
|20
|BTCUSD
|6
|EURNZD
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|92K
|EURUSD
|16K
|USDJPY
|367
|USTEC
|-132K
|US30
|42K
|XAUUSD
|-12K
|USDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|1.7K
|AUDCAD
|-443
|AUDJPY
|-1.5K
|GBPJPY
|-5.3K
|EURJPY
|3.4K
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|241
|US500
|3.6K
|CADJPY
|26
|AUDCHF
|-298
|GBPAUD
|-356
|NZDUSD
|516
|EURGBP
|-21
|EURCHF
|117
|AUDNZD
|38
|USDSGD
|-586
|EURCAD
|131
|BTCUSD
|-2.9K
|EURNZD
|89
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +877.64 EUR
Worst Trade: -774 EUR
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +916.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.44 × 41
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
itexsys-Platform
|0.65 × 20
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.65 × 16327
|
ICMarketsSC-MT5
|1.81 × 392
|
VantageInternational-Live 4
|1.94 × 155
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
85 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
SMARTBAG is a comprehensive portfolio of different strategies, that trades selected Forex pairs. Long and short, including hedging.
Non ci sono recensioni
US Indices trading stopped and moved to a separate account from now on.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
25K
EUR
EUR
16
99%
2 917
85%
87%
1.09
1.37
EUR
EUR
21%
1:500