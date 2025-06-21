SegnaliSezioni
CHECKMARK GmbH

SMARTBAG

CHECKMARK GmbH
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 917
Profit Trade:
2 496 (85.56%)
Loss Trade:
421 (14.43%)
Best Trade:
877.64 EUR
Worst Trade:
-773.82 EUR
Profitto lordo:
47 305.71 EUR (477 937 pips)
Perdita lorda:
-43 320.19 EUR (471 179 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (916.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 057.57 EUR (56)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
87.42%
Massimo carico di deposito:
11.21%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
193
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
1 605 (55.02%)
Short Trade:
1 312 (44.98%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.37 EUR
Profitto medio:
18.95 EUR
Perdita media:
-102.90 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-17.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 132.74 EUR (10)
Crescita mensile:
-7.09%
Previsione annuale:
-85.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 206.03 EUR
Massimale:
4 134.34 EUR (12.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.65% (4 150.17 EUR)
Per equità:
20.60% (5 672.27 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1752
EURUSD 370
USDJPY 175
USTEC 98
US30 73
XAUUSD 70
USDCAD 44
NZDCAD 44
AUDCAD 43
AUDJPY 37
GBPJPY 32
EURJPY 29
USDCHF 28
AUDUSD 27
US500 24
CADJPY 20
AUDCHF 13
GBPAUD 8
NZDUSD 7
EURGBP 5
EURCHF 5
AUDNZD 4
USDSGD 4
EURCAD 2
BTCUSD 2
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 3.2K
EURUSD 5.5K
USDJPY -256
USTEC -1.5K
US30 800
XAUUSD -2.2K
USDCAD 277
NZDCAD 333
AUDCAD -294
AUDJPY -912
GBPJPY -1.7K
EURJPY 1.5K
USDCHF -89
AUDUSD -50
US500 46
CADJPY -162
AUDCHF -107
GBPAUD -118
NZDUSD 386
EURGBP -88
EURCHF 57
AUDNZD -12
USDSGD -128
EURCAD 20
BTCUSD 6
EURNZD 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 92K
EURUSD 16K
USDJPY 367
USTEC -132K
US30 42K
XAUUSD -12K
USDCAD 1.7K
NZDCAD 1.7K
AUDCAD -443
AUDJPY -1.5K
GBPJPY -5.3K
EURJPY 3.4K
USDCHF 10
AUDUSD 241
US500 3.6K
CADJPY 26
AUDCHF -298
GBPAUD -356
NZDUSD 516
EURGBP -21
EURCHF 117
AUDNZD 38
USDSGD -586
EURCAD 131
BTCUSD -2.9K
EURNZD 89
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +877.64 EUR
Worst Trade: -774 EUR
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +916.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.44 × 41
OxSecurities-Live
0.60 × 5
itexsys-Platform
0.65 × 20
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 16327
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 392
VantageInternational-Live 4
1.94 × 155
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
85 più
SMARTBAG is a comprehensive portfolio of different strategies, that trades selected Forex pairs. Long and short, including hedging.
Non ci sono recensioni
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 06:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:41 2025.06.23 09:41:42  

US Indices trading stopped and moved to a separate account from now on.

2025.06.21 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SMARTBAG
30USD al mese
14%
0
0
USD
25K
EUR
16
99%
2 917
85%
87%
1.09
1.37
EUR
21%
1:500
Copia

