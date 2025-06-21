SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Way001
Zheng Zhi Che

Way001

Zheng Zhi Che
0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -57%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 407
Profit Trade:
3 315 (75.22%)
Loss Trade:
1 092 (24.78%)
Best Trade:
73.60 USD
Worst Trade:
-230.35 USD
Profitto lordo:
19 831.42 USD (717 000 pips)
Perdita lorda:
-18 571.44 USD (719 327 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (106.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.35 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.00%
Massimo carico di deposito:
271.25%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
2 030 (46.06%)
Short Trade:
2 377 (53.94%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-17.01 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-249.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-536.52 USD (5)
Crescita mensile:
-93.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.47 USD
Massimale:
842.16 USD (32.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.25% (842.16 USD)
Per equità:
90.19% (336.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 4330
XTIUSD.s 38
USDJPY.s 32
XAGUSD.s 5
GBPUSD.s 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 1.6K
XTIUSD.s -322
USDJPY.s 19
XAGUSD.s -64
GBPUSD.s -4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 9K
XTIUSD.s -10K
USDJPY.s 457
XAGUSD.s -1.2K
GBPUSD.s -182
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.60 USD
Worst Trade: -230 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +106.84 USD
Massima perdita consecutiva: -249.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

黄金日内交易，轻仓小止损策略，每日稳健盈利10-20美金
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Way001
30USD al mese
-57%
0
0
USD
24
USD
32
0%
4 407
75%
23%
1.06
0.29
USD
96%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.