Trade:
4 407
Profit Trade:
3 315 (75.22%)
Loss Trade:
1 092 (24.78%)
Best Trade:
73.60 USD
Worst Trade:
-230.35 USD
Profitto lordo:
19 831.42 USD (717 000 pips)
Perdita lorda:
-18 571.44 USD (719 327 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (106.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.35 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.00%
Massimo carico di deposito:
271.25%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
2 030 (46.06%)
Short Trade:
2 377 (53.94%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-17.01 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-249.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-536.52 USD (5)
Crescita mensile:
-93.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.47 USD
Massimale:
842.16 USD (32.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.25% (842.16 USD)
Per equità:
90.19% (336.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|4330
|XTIUSD.s
|38
|USDJPY.s
|32
|XAGUSD.s
|5
|GBPUSD.s
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|1.6K
|XTIUSD.s
|-322
|USDJPY.s
|19
|XAGUSD.s
|-64
|GBPUSD.s
|-4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|9K
|XTIUSD.s
|-10K
|USDJPY.s
|457
|XAGUSD.s
|-1.2K
|GBPUSD.s
|-182
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +73.60 USD
Worst Trade: -230 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +106.84 USD
Massima perdita consecutiva: -249.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
黄金日内交易，轻仓小止损策略，每日稳健盈利10-20美金
Non ci sono recensioni
