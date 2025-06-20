SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden formula
Macy Chan

Golden formula

Macy Chan
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -61%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 110
Profit Trade:
1 810 (85.78%)
Loss Trade:
300 (14.22%)
Best Trade:
18 300.13 HKD
Worst Trade:
-27 574.88 HKD
Profitto lordo:
582 775.18 HKD (619 224 pips)
Perdita lorda:
-598 749.03 HKD (551 897 pips)
Vincite massime consecutive:
100 (7 193.43 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
54 927.94 HKD (38)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
79.71%
Massimo carico di deposito:
30.19%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
1 110 (52.61%)
Short Trade:
1 000 (47.39%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-7.57 HKD
Profitto medio:
321.98 HKD
Perdita media:
-1 995.83 HKD
Massime perdite consecutive:
8 (-45 189.06 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-61 635.61 HKD (6)
Crescita mensile:
-65.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 980.15 HKD
Massimale:
148 485.76 HKD (61.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.49% (148 485.76 HKD)
Per equità:
68.41% (102 520.87 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1989
HK50 52
USDX 46
HK50ft 17
EURUSD 4
XRPUSD 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3.9K
HK50 1.2K
USDX 128
HK50ft 346
EURUSD 142
XRPUSD 5
BTCUSD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -66K
HK50 2K
USDX 2.4K
HK50ft 128K
EURUSD 842
XRPUSD 126
BTCUSD 4.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18 300.13 HKD
Worst Trade: -27 575 HKD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7 193.43 HKD
Massima perdita consecutiva: -45 189.06 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
2025.10.03 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 06:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 05:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
