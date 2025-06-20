- Crescita
Trade:
2 110
Profit Trade:
1 810 (85.78%)
Loss Trade:
300 (14.22%)
Best Trade:
18 300.13 HKD
Worst Trade:
-27 574.88 HKD
Profitto lordo:
582 775.18 HKD (619 224 pips)
Perdita lorda:
-598 749.03 HKD (551 897 pips)
Vincite massime consecutive:
100 (7 193.43 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
54 927.94 HKD (38)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
79.71%
Massimo carico di deposito:
30.19%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
1 110 (52.61%)
Short Trade:
1 000 (47.39%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-7.57 HKD
Profitto medio:
321.98 HKD
Perdita media:
-1 995.83 HKD
Massime perdite consecutive:
8 (-45 189.06 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-61 635.61 HKD (6)
Crescita mensile:
-65.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 980.15 HKD
Massimale:
148 485.76 HKD (61.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.49% (148 485.76 HKD)
Per equità:
68.41% (102 520.87 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1989
|HK50
|52
|USDX
|46
|HK50ft
|17
|EURUSD
|4
|XRPUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3.9K
|HK50
|1.2K
|USDX
|128
|HK50ft
|346
|EURUSD
|142
|XRPUSD
|5
|BTCUSD
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-66K
|HK50
|2K
|USDX
|2.4K
|HK50ft
|128K
|EURUSD
|842
|XRPUSD
|126
|BTCUSD
|4.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18 300.13 HKD
Worst Trade: -27 575 HKD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7 193.43 HKD
Massima perdita consecutiva: -45 189.06 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
