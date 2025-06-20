- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
152 (64.13%)
Loss Trade:
85 (35.86%)
Best Trade:
20.36 USD
Worst Trade:
-23.40 USD
Profitto lordo:
488.72 USD (33 087 pips)
Perdita lorda:
-347.38 USD (23 125 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (33.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.37 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
67.05%
Massimo carico di deposito:
15.46%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
110 (46.41%)
Short Trade:
127 (53.59%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.22 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-86.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.28 USD (20)
Crescita mensile:
-11.65%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.71 USD
Massimale:
140.57 USD (8.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.08% (87.85 USD)
Per equità:
41.43% (150.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.s
|141
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.s
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.36 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +33.07 USD
Massima perdita consecutiva: -86.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trade like a pro by copying from the best.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
610
USD
USD
14
89%
237
64%
67%
1.40
0.60
USD
USD
41%
1:500