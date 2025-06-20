- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
11 (31.42%)
Loss Trade:
24 (68.57%)
Best Trade:
338.00 USD
Worst Trade:
-202.60 USD
Profitto lordo:
735.53 USD (5 066 pips)
Perdita lorda:
-1 590.55 USD (7 766 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (129.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
338.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
38.30%
Massimo carico di deposito:
2.63%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
20 (57.14%)
Short Trade:
15 (42.86%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-24.43 USD
Profitto medio:
66.87 USD
Perdita media:
-66.27 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-380.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-380.99 USD (7)
Crescita mensile:
-5.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 193.02 USD
Massimale:
1 193.02 USD (23.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.85% (1 193.02 USD)
Per equità:
4.10% (199.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|-855
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +338.00 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +129.68 USD
Massima perdita consecutiva: -380.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 2
