- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
21 (39.62%)
Loss Trade:
32 (60.38%)
Best Trade:
197.76 USD
Worst Trade:
-226.04 USD
Profitto lordo:
1 645.34 USD (33 992 pips)
Perdita lorda:
-1 913.66 USD (51 849 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (27.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
386.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
45.09%
Massimo carico di deposito:
6.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
24 (45.28%)
Short Trade:
29 (54.72%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-5.06 USD
Profitto medio:
78.35 USD
Perdita media:
-59.80 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-322.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-405.85 USD (2)
Crescita mensile:
-5.07%
Previsione annuale:
-59.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
368.81 USD
Massimale:
542.69 USD (10.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.49% (542.69 USD)
Per equità:
7.35% (355.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-268
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +197.76 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.45 USD
Massima perdita consecutiva: -322.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
14
100%
53
39%
45%
0.85
-5.06
USD
USD
10%
1:100