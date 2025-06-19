- Crescita
Trade:
244
Profit Trade:
191 (78.27%)
Loss Trade:
53 (21.72%)
Best Trade:
3 723.64 USD
Worst Trade:
-10 801.87 USD
Profitto lordo:
70 008.01 USD (90 125 pips)
Perdita lorda:
-62 204.68 USD (66 632 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (9 065.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 065.88 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
76.07%
Massimo carico di deposito:
115.33%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
131 (53.69%)
Short Trade:
113 (46.31%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
31.98 USD
Profitto medio:
366.53 USD
Perdita media:
-1 173.67 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-44 841.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44 841.39 USD (5)
Crescita mensile:
-27.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
44 959.66 USD (29.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.75% (44 901.93 USD)
Per equità:
30.41% (45 886.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-151
|EURUSD
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|9.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 723.64 USD
Worst Trade: -10 802 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9 065.88 USD
Massima perdita consecutiva: -44 841.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1497
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
