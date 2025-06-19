SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI DeepLayer Dynamics Str 2 and 3
Peter Robert Grange

AI DeepLayer Dynamics Str 2 and 3

Peter Robert Grange
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
244
Profit Trade:
191 (78.27%)
Loss Trade:
53 (21.72%)
Best Trade:
3 723.64 USD
Worst Trade:
-10 801.87 USD
Profitto lordo:
70 008.01 USD (90 125 pips)
Perdita lorda:
-62 204.68 USD (66 632 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (9 065.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 065.88 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
76.07%
Massimo carico di deposito:
115.33%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
131 (53.69%)
Short Trade:
113 (46.31%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
31.98 USD
Profitto medio:
366.53 USD
Perdita media:
-1 173.67 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-44 841.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44 841.39 USD (5)
Crescita mensile:
-27.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
44 959.66 USD (29.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.75% (44 901.93 USD)
Per equità:
30.41% (45 886.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 145
EURUSD 99
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -151
EURUSD 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
EURUSD 9.1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 723.64 USD
Worst Trade: -10 802 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9 065.88 USD
Massima perdita consecutiva: -44 841.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1497
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Swissquote-Server
3.48 × 58
Binary.com-Server
4.33 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.24 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.77% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 01:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 17:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI DeepLayer Dynamics Str 2 and 3
999USD al mese
8%
0
0
USD
108K
USD
18
100%
244
78%
76%
1.12
31.98
USD
30%
1:200
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.